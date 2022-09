Néstor Lorenzo sube la exigencia para la Selección Colombia, que este martes enfrentará a México en el segundo partido del argentino al frente del equipo.

Tras la eliminación del Mundial de Catar 2022, Lorenzo comienza a armar el equipo para buscar el cupo en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Ya en su primera presentación se la jugó, de entrada, por los veteranos. Pero Lorenzo anunció “unos cuantos cambios”.



¿Habrá rotación? “Es el primer encuentro con los jugadores y no hay muchas posibilidades de verlos de cerca. En el entrenamiento uno se da cuenta de unas cosas, hay jugadores que siempre hay que darles minutos. La idea es rotar bastante y ver la mayor cantidad de jugadores, a algunos los conozco y hay sociedades que se tienen que probar. Vamos a usar esta fecha para aprovechar al máximo eso, siempre con la idea de que el equipo está por encima de todo".

🇨🇴🗣️ Néstor Lorenzo acepta que habrá rotaciones en el partido para aprovechar al máximo a todos los jugadores 📹 @Fmercu9 pic.twitter.com/MBc8WbwJFw — AS USA (@US_diarioas) September 26, 2022

La idea de juego de Lorenzo contra México



El planteamiento. “Cuando uno está en un proceso de armado del equipo, tiene que priorizar un poco su idea. Aunque están las virtudes y defectos del rival, que hay que tratar de neutralizar o aprovechar, en ese mix de ideas vamos a tratar de dar minutos y no dejar de descuidar ninguna de las funciones que tenemos que hacer para ganar el partido”.



La formación. “Va a haber cambios. Va a haber unos cuantos cambios”.

Néstor Lorenzo (der.), técnico de la Selección Colombia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol



El rival, México. “Es rápido, tiene muy buena técnica, versatilidad con jugadores que juegan por banda, son rápidos para doblegar. El fútbol mexicano practica un buen juego, asociado y en ataque, es un buen equipo en general”.



Comparación de nivel entre Conmebol y Concacaf. “La eliminatoria de Conmebol es muy dura. No tiene que ver con un mano a mano con México. El arbitraje es distinto, piensa distinto, pita distinto. Es muy dura la competencia suramericana, pero creo que México tiene condiciones para participar, hubo veces que entraron a Copa Libertadores y les fue bien”.



¿Va a especular contra México? “Me gustaría estar en la situación de México, estar en el Mundial, se lo ganó con categoría. Especular, no: si la interpretación es esa porque algo no salió bien. La idea es ser protagonista. Desde el primer momento lo dijimos y lo vamos a a sostener, ojala las cosas salgan de la manera que las planeamos”.



