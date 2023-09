La primera convocatoria de Néstor Lorenzo para la eliminatoria del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 estuvo marcada por la polémica. Nombres que en otra época eran indiscutidos en la Selección Colombia generaron esta vez opiniones divididas.

Uno de ellos es el de James Rodríguez, el segundo máximo anotador de la Selección Colombia en la historia y máximo artillero del Mundial de Brasil 2014, quien apenas empieza a ganar ritmo en el Sao Paulo, de Brasil, tras su abrupta salida del Olympiacos, de Grecia, en abril.

James ya se integró a la concentración de la Selección en Barranquilla y este lunes hará su primera práctica con el equipo. Mientras tanto, Lorenzo defendió a muerte su llamado.



En una entrevista concedida a Javier Hernández Bonnet, de Gol Caracol, Lorenzo respondió a la pregunta de la presencia de James, para bien o para mal, y fue enfático.



"¿Para mal? Yo no lo veo así, fue un jugador que le dio mucho a la Selección. La opinión les corresponde a ustedes, para mí es un punto de referencia para bien, como también otros jugadores como Falcao”, señaló Lorenzo.

Néstor Lorenzo defiende el legado de Radamel Falcao



Además, el técnico de la Selección reconoció que lamenta no haber llamado en esta ocasión a Radamel Falcao García, el máximo goleador del equipo en la historia, que no tiene continuidad en el Rayo Vallecano.



“Me dolió muchísimo que Falcao no esté acá, pero está compitiendo muy poco y lo hablamos, pero Falcao es un hombre de Selección siempre. A esos jugadores, la Selección no los deja a ellos, ellos los dejan a la Selección, no sé cómo explicarlo", recalcó.

Radamel Falcao García Foto: Mauricio Moreno - Archivo EL TIEMPO



"Me dolió mucho de no convocarlo a Falcao, pero hay gente como (Jhon) Córdoba y como (Mateo) Cassierra que están pidiendo pista y lo justo es que los veamos", insistió.



Lorenzo también explicó por qué llamó de nuevo a otro de los referentes de la Selección en las tres últimas eliminatorias, Juan Guillermo Cuadrado, quien, a los 35 años, acaba de pasar de Juventus al Inter.



"Cuadrado puede cumplir varias funciones lo que le da una ventaja también dentro del grupo, pero él ahora está jugando como un carrilero, antes en Juventus y ahora en Inter. Esa es una posición en la que lo hace muy bien", puntualizó.

Juan Guillermo Cuadrado anota contra Alemania. Foto: Alejandro Matías. Agencia Kronos

Lorenzo tendrá este jueves su primer partido oficial como técnico de Colombia. Enfrentará a Venezuela en Barranquilla, en la primera fecha de las clasificatorias al Mundial. Ha dirigido ocho partidos amistosos, con saldo de seis victorias y dos empates.



James y Cuadrado siguen siendo piezas importantes en la Selección para Lorenzo. El primero marcó dos goles en cuatro partidos, con 205 minutos en la cancha en esos amistosos. Cuadrado actuó 284 minutos, con un tanto anotado en cuatro presentaciones, y es el mayor asistidor de esta etapa, con tres.



Por su parte, Falcao sí se ha visto algo relegado por otras opciones de ataque. Solo ha jugado 130 minutos, en cinco partidos, y anotó un gol, contra Paraguay.



