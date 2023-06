Néstor Lorenzo, el técnico de la Selección Colombia, destacó la entrega de los jugadores y el triunfo contra Irak, este viernes en Valencia (España), pero dejó entrever su preocupación por algunos temas del ataque que impidieron que el equipo resolviera el partido con mayor solvencia.

Fue el séptimo partido amistoso de la Selección con Lorenzo como DT y el quinto que termina en victoria colombiana. Aún falta el duelo contra Alemania, antes del debut en la eliminatoria para el Mundial de 2026, en la primera semana de septiembre, contra Venezuela en Barranquilla.

Lorenzo habló de las dificultades que tuvo el equipo a la hora de atacar: "Sabíamos que teníamos que mover la pelota muy rápido: ellos basculaban y doblaban la marca en las laterales, entonces había que moverla rápido y encontrar el pase filtrado en el momento justo. Eso nos costó", dijo.



El DT también hizo énfasis en el nivel del rival: "Irak es un equipo complicado, ganó la Copa del Golfo a Arabia, a Qatar, Sabíamos que no iba a ser fácil.



Tres jugadores, Andrés Salazar, Mateo Cassierra y Óscar Cortés, jugaron su primer partido con la Selección, además de otros jóvenes que se han ganado el espacio. Eso también lo recalcó Lorenzo.

Mateo Cassierra



"Otra cosa que me gustó es que jugaron chicos que debutaron y se sigue consolidando el proceso, de pronto valida un poco lo que hizo la Sub 20 en Argentina. Venir con estos muchachos y que sumen minutos me pone contento, saber que hay futuro", explicó el DT.

El esfuerzo de los jugadores al final de la temporada europea



Lorenzo reconoció la dificultad de jugar un partido con muchos de los jugadores en el remate de la temporada europea, con todo el cansancio del año.



"Hay que felicitar a los muchachos por el esfuerzo, no es fácil, es época de descanso, de vacaciones, y se notó que faltó precisión en los últimos metros, pero la solidez defensiva es otra de las cosas que también me gustó mucho", señaló el DT.



"Después haremos un análisis individual: algunos estaban cambiando de club, están con otra cosa en la cabeza, se están mudando. Eso lo vimos de cerca y hay que entender esos procesos en sus vidas, más que lo deportivo", complementó.

Colombia vs. Irak.

Lorenzo habló de la dificultad que tuvo el equipo para generar opciones de gol. "Se habló mucho de que nos iba a costar encontrar los espacios, que teníamos que mover la pelota más rápido y encontrar el pase en los callejones, pero también de patear de media distancia y no lo hicimos", expresó.



