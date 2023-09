Con la ilusión de regresar a una cita orbital tras su ausencia en Catar 2022, la selección colombiana recibe este jueves a Venezuela, en Barranquilla, por la primera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Colombia, selección que finalizó sexta en las pasadas Eliminatorias, a un punto del repechaje, anhela volver a la Copa Mundial después de sus buenas participaciones en Brasil 2014 y en Rusia 2018. En el estadio Metropolitano Roberto Meléndez iniciará oficialmente un nuevo ciclo para los Cafeteros, dirigidos por el técnico argentino Néstor Lorenzo.

El análisis de Lorenzo

Facebook Twitter Linkedin

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia. Foto: Alejandro Matías. Agencia Kronos

En rueda de prensa el técnico Néstor Lorenzo analizó cómo llegan los jugadores para este partido, habló de sus expectativas y su idea previa al partido contra Venezuela.



Cómo llegan: "Es difícil poner un porcentaje pero desde el rendimiento compartimos datos semanales con los equipos, así que están bien entrenados, los torneos en Europa empezaron hace dos tres semanas. Confiamos en que están en buena condición".



Carrascal: "Con Jorge recién nos encontramos en el micro, no es lo ideal. En el avión lo hicieron bajar, esperar... fue traumático, vamos a evaluarlo con el cuerpo médico a ver para qué está".



Sociedades: "Siempre vienen jugadores de categoría, capacitados para jugar, el tema es evaluar el proceso en el que está cada jugador. Es una etapa del año difícil, algunos jugaron poco o nada o demasiado. Evaluamos todo eso. Aprovechamos lo que hicimos hasta ahora y las sociedades que armamos y dieron resultado. Es un análisis completo y complejo".



Delanteros: "Del presente hay dos compitiendo muy bien, dos que compiten menos pero en gran nivel. Hay diferencias pero todo lo tomamos en cuenta".



Antecedente vs. Alemania: "Rindió en una cancha difícil y si bien estábamos en otro momento la ejecución en cuanto a lo táctico fue importante. Los procesos de los jugadores se pierden un poco con la falta de continuidad en los clubes, pero lo táctico y los movimientos los tienen más aprendidos. Para ejecutarlo, es un equipo que jugó ben".



Venezuela: "No puedo explicar cómo piensa Venezuela, para jugar contra nosotros, imagino que nos valoran mucho, pero es un equipo difícil con jugadores de categoría y determinantes, tenemos que hacer nuestra mejor versión para sacarlo adelante".



Amistosos: "Los partidos de Asia fueron muy importantes, no podemos subestimar esa gira en la que probamos otros sistemas tácticos. Cuando algo sale bien hay que sostenerlo, potenciarlo. Hemos probados sistemas que nos gustan, no hay nada definitivo".



"Me gusta cuando se reconoce o se define el proceso o el progreso del proceso, a eso apuntamos, creo que el techo de este equipo, ojalá lo tengamos con una gran actuación, pero el techo está más adelante cuando se amalgamen cosas. Sueño con un gran equipo".



Cuadrado: "Juan, con capacidad física y técnica notable y da versatilidad que no todos tienen".



Invicto: "el invicto es una circunstancia pero muestra que se van haciendo cosas bien. Ojalá que dure.



Quintero o James: "Tenemos que evaluar eso. O si Carrascal juega... Tuvimos muchas valoraciones, lo que vimos en Racing y Sao paulo. Nadie les va a discutir la calidad, pero necesitábamos verlos en actividad y el rendimiento físico. Determinamos que pueden ser útiles y aún le pueden dar mucho al fútbol colombiano".



Plan: "En cada concentración insistimos con conceptos que son nuestro caballito de batalla, primero está el equipo y luego la individualidad, todos tienen que dar lo mejor de sí para el resultado. Eso se va logrando con el tiempo".

Barranquilla: "Siempre dijimos, la gente aquí es increíble, la pasión que tienen... Este equipo tiene mucho para dar y vamos a hacer una gran eliminatoria".



DEPORTES

Más noticias de deportes