Néstor Lorenzo puso la cara: habló de lo bueno y de lo malo de Colombia

Uruguay se llevó este jueves un punto in extremis de Barranquilla luego de que Darwin Núñez aprovechara un penalti al minuto 90 para que la Celeste empatara 2-2 con Colombia en la tercera jornada de las Eliminatorias al Mundial de 2026.

En un partido intenso, jugado en las áreas del estadio Metropolitano, Uruguay consiguió la igualdad en una jugada en la que el portero Camilo Vargas, que era figura, derribó en el área a Maxi Araújo y fue expulsado.

(James Rodríguez marcó gol con la Selección Colombia y causó una ola de memes en redes)(James, qué golazo: vea su anotación en Colombia vs. Uruguay, video)

Los colombianos habían tomado la ventaja dos veces con anotaciones de James Rodríguez y Matheus Uribe, mientras que el lateral Mathías Olivera, del Nápoles, habían marcado el 1-1 provisional.



“James cada vez está mejor. Está recuperando su mejor nivel y fuimos viendo su desarrollo con el proceso del equipo para ver cuántas participaciones tendría. Lo vimos con la opción de arrancar de entrada e hizo un buen partido”, dijo el técnico argentino, Néstor Lorenzo.

Facebook Twitter Linkedin

GOL DE JAMES RODRIGUEZ. Imagen del partido de la selección Colombia vs Uruguay en la ciudad de Barranquilla, clasificatorio al Mundial 2026 de la FIFA Foto Vanexa Romero Foto: Vanexa Romero / El Tiempo





Y agregó: “Díaz, pues hay que esperarlo. Es un gran jugador, lo entrega todo. No marcó, pero son cosas que pasan, pero pronto va a marcar”.



Lorenzo señaló lo mejor del grupo y también se refirió a lo que debe de ajustar para los próximos juegos.



“No me gustaron las imprecisiones. Entregamos mal o hicimos un mal control y nos costó progresar. Me gustaron los últimos minutos del primer tiempo porque sometimos al rival”, contó el DT.



El orientador se mostró satisfecho por lo realizado por el grupo en algunos momentos del partido.



“Por partes dominamos, pero nos llegaron unas cuentas veces. Hubo imprecisiones en los pases después de la recuperación y no nos permitió ubicarnos bien”, declaró.



“Vino el empate en una pelota parada, pero retomamos el ritmo y fue nuestro el juego. En el mejor momentos que estábamos nos empatan en una jugada que la tengo que volver a ver”, precisó.



Para Lorenzo, el penalti fue “demasiado costo” para una Colombia que mereció más.

(¿Shakira y Butler juntos? La estrella de la NBA habló por primera vez de la relación)