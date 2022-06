Néstor Lorenzo se convirtió en el nuevo técnico de la Selección Colombia en reemplazo de Reinaldo Rueda, anunció la Federación Colombiana de Fútbol.

Ya se sabe el nombre del nuevo orientador, ahora lo que hay que hacer es comenzar a trabajar, pero esto puede tener una demora.



Lorenzo dirige desde finales del 2020 al Melgar de Perú, equipo al que tiene en los primeros lugares de la tabla de posiciones y no lo puede dejar de una vez.



Se advierte que el DT estará con el club hasta finales de junio y en julio asumiría el cargo de técnico de Colombia.

¿Hay fecha?

Néstor Lorenzo fu asistente técnico de José Pekerman con Colombia en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, por lo no le será ajeno el acople.



Colombia está en España para afrontar un partido amistoso este domingo contra Arabia Saudí, pero es claro que Lorenzo no estará al frente del grupo.



Héctor Cárdenas es el encargado de dirigir la Selección, que tiene al delantero Rafael Santos Borré como uno de los líderes del grupo.



Se advirtió que el asistente técnico de Néstor Lorenzo, el colombiano, Amaranto Perea, viajará a Murcia, España, para acompañar el grupo.



Si Lorenzo se vincula al grupo en Julio, pues la única opción de que dirija a Colombia en su primer partido será en septiembre de este año, cuando se realice la fecha Fifa.



Por ahora, no hay rival, pero si no pasa nada extra, Lorenzo estará en esa fecha dirigiendo el primer juego con su nuevo grupo.



