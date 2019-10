Exmano derecha de Pékerman entró en la polémica por ausencia de James

La no convocatoria de James Rodríguez a la Selección Colombia para los partidos amistosos contra Chile y Argelia ha causado mucha polémica entre los diferentes sectores, porque no hay una razón específica para su ausencia, salvo la decisión técnica de Carlos Queiroz.

Precisamente sobre ese tema habló Néstor Lorenzo, la mano derecha del argentino José Pékerman cuando fue el entrenador de la Selección Colombia y fue claro al afirmar que no se imagina un equipo sin James Rodríguez, porque es el futbolista diferente del equipo.



“No me imagino una Selección sin James, porque él es el diferente, sin ninguna duda. Estando James bien, la selección tiene que utilizarlo y sacarle el mejor provecho. Estando James sin duda que tiene que jugar. Ahora no es que hay que armar el equipo para James, él es un jugador que entiende que el trabajo es en equipo”, dijo Lorenzo en entrevista con ‘El Alargue’ de ‘Caracol Radio’.

Además, el argentino aseguró que siempre es importante trabajar en equipo, pero cuando se tiene un jugador con ese talento hay que buscar trabajar para él.



“Siempre insistimos en el trabajo en equipo, lo que pasa es que cuando tienes un jugador como James, tienes que tratar explotarle lo mejor que tiene y para eso el equipo hacía un esfuerzo para ponerlo a él en situaciones propicias, para que genere fútbol o para que juegue más cerca del área”, añadió.



Por otro lado, Lorenzo habló de la evolución que ha tenido James durante toda su carrera. “James ha vivido un proceso de cambio desde el 2012 hasta el último Mundial de Rusia. Cuando llegamos él era un chico que jugaba por izquierda, como extremo. Seguramente sus primeros pasos fueron así, pero después se veía que el potencial que tenía había que explotarlo de una manera más importante para el equipo y eso fue lo que tratamos de hacer siempre”.