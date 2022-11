La selección colombiana, comandada por sus veteranos Radamel Falcao, del Rayo Vallecano de España, y James Rodríguez, del Olympiacos de Grecia, disputará este sábado un amistoso ante su par de Paraguay, que llega plagada de bajas y sin su principal estrella, el atacante del Newcastle United inglés Miguel Almirón. El partido se disputará en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, en Estados Unidos.

Antes del duelo, el técnico Lorenzo habló en conferencia de prensa y analizó el momento del equipo nacional.

Palabras de Lorenzo

Proceso: "Todo proceso tiene aciertos y errores, no voy a jugar a juzgar los procesos anteriores, no me corresponde, simplemente a apuntar a hacer desde el primer día a ser un equipo protagonista, con una idea de juego y que no tengamos que llegar a la última fecha sufriendo. Que los resultados nos vayan bien desde el inicio del proceso, se van a cometer errores y a lo mejor hay algún acierto, pero estamos trabajando con el grupo de jugadores en eso, en empezar desde el primer día en eso".



Paraguay: "Vi el partido (contra Perú), son dos equipos en proceso de recambio. En el primer tiempo Paraguay lo hizo muy bien; fue un partido muy interesante y van a ser dos rivales fuertísimos en la próxima Eliminatoria".

Néstor Lorenzo Foto: Federación Colombiana de Fútbol



Presente: "Estamos en una etapa en la que tenemos que pensar más en nosotros que en el rival, por supuesto, al ser un rival sudamericano y de jerarquía, de buenos jugadores, el conocimiento para las futuras competencias por Eliminatoria va a ser una tarea que deberemos realizar. Hoy por hoy estamos en la construcción de nuestro equipo y nos enfocamos en que podamos ir creciendo como grupo dentro y fuera de la cancha".



Lo que sigue: "Todos los conceptos que queremos poner en el campo a través del equipo, que el equipo muestre, todo eso se tiene que mejorar. Cada día con ellos es mucho, son jugadores que tienen una condición superior a la media y los conceptos los asimilan más rápidos y veo que vamos bien en el proceso. Dentro del proceso todo lo que queramos mostrar en el campo de juego hay que ir mejorando cada día, estamos en el inicio del proceso".



Herencia de Pékerman: "Con tantos años cerca de José (Pékerman) he aprendido mucho de él y reevaluaría todo lo que hicimos bien en el proceso, confirmaría la idea de juego, el ser protagonistas, muchas cosas que se mostraron en gran parte de ese proceso".



