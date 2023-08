La Selección Colombia femenina se quedó sin técnico. Nelson Abadía, el entrenador que la llevó a los cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, en la mejor actuación histórica del equipo, dejó el cargo.

Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, le confirmó a EL TIEMPO la salida de Abadía, después de nueve años de trabajo con el equipo, primero como asistente técnico y luego como cabeza de grupo.

"A pesar de que su contrato estaba vigente, se decidió darlo por terminado a partir del 1o. de septiembre de 2023", le confirmó González a este medio.



Abadía, de 67 años, asumió la dirección técnica de la Selección en septiembre de 2017. En ese entonces, la Federación había nombrado a Pedro Rodríguez, pero un día después cambió de decisión.



Con Abadía en el banco, Colombia quedó eliminada del Mundial de Francia 2019. A pesar de ello, la Federación lo ratiificó en el cargo y comenzó un nuevo proceso, que llevó al equipo a la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Por qué se va Nelson Abadía de la Selección Colombia femenina

González Alzate le contó a EL TIEMPO las razones de la salida de Abadía. "él ha recibido propuestas interesantes de otros países, incluidos clubes deportivos", dijo.



Sin embargo, el dirigente agregó que también hay un desgaste entre el técnico y el grupo de jugadoras. "Al parecer ya sus relaciones internas con algún sector del grupo comenzaban a deteriorarse", explicó.



Abadía hizo un proceso de “renovación” de la Selección Colombia femenina, en la que quedaron por fuera varias de las referentes del equipo, como Yoreli Rincón, Natalia Gaitán, Isabella Echeverri y Vanessa Córdoba.



Todas ellas, en su momento, hicieron reclamos sobre el manejo de la Selección Colombia y del fútbol femenino en general, por lo que a Abadía fue acusado de un veto. Sin embargo, el DT siempre lo negó y adujo razones futbolísticas.



Uno de los hechos llamativos durante el mundial de Australia y Nueva Zelanda fue la abrupta salida de la titular de la capitana del equipo, Daniela Montoya, quien no apareció en los dos últimos partidos del equipo.



González Alzate dijo no saber con qué jugadoras tuvo diferencias Abadía. "Y mejor no saberlo, para que en el futuro no se empiece a hablar de vetos, como siempre ocurre", concluyó



DEPORTES

