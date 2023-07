Nelson Abadía regresó a un Mundial de fútbol, esta vez, a la cabeza de un proyecto por el que las mujeres llevan luchando muchísimos años y en el que las ilusiones están al alza.

A los 67 años, Abadía se enfrenta al reto más importante de su carrera, superar los octavos de final de la Copa del Mundo femenina, en la que Colombia ya dio un paso importantísimo, derrotar 2-0 a Corea del Sur en el debut, en Sídney. En esa misma ciudad, el domingo, va a jugar contra uno de los grandes candidatos al título, Alemania. Una prueba de fuego.

El técnico vallecaucano se apoya en la unidad del grupo y en una base que ha compartido durante muchos años, a la que le ha agregado algunas piezas jóvenes, para superar lo hecho en Canadá 2015, cuando, por primera vez en la historia, Colombia superó la fase de grupos.

Este fue el primer gol de Colombia en la historia de los Mundiales Femeninos de Mayores. Lo anotó Daniela Montoya a México en el minuto 82 en el empate 1-1. Fue en el Mundial Canadá 2015. pic.twitter.com/1uNzSPboao — Thomas 🎤📻 (@Thomasbeltran) July 18, 2023

Abadía fue testigo de excepción, como asistente del entonces técnico de la Selección, Felipe Taborda. Incluso, de ese torneo le quedó una herencia no tan agradable: ya vio el primer partido desde la tribuna y en el segundo tampoco podrá estar en el banco, por una suspensión que traía desde hace ocho años.



Pero más allá de eso, Abadía confía en el trabajo que ha venido haciendo desde hace casi seis años: “Me llevo una frase de Vicente del Bosque: ‘Yo siempre prefiero tener un camerino unido que 100 horas de táctica’. Lo que buscamos siempre es que toda jugadora que llegue se comprometa con todo. Hay una colectividad y eso es lo que tenemos que fortalecer, lo otro es lo futbolístico. La huella que traen, la mayoría de estas jugadoras han estado en Mundial, ciclos olímpicos, selecciones prejuveniles, tienen un bagaje importante, de recorrido internacional, y nos dan un espectro. El momento actual, eso es definitivo”, declaró Abadía antes del viaje a Sídney.

Las otras selecciones de Nelson Abadía

Abadía tiene una larga carrera como entrenador, pero su trabajo con el fútbol femenino, en realidad, comenzó hace relativamente poco, hace diez años. Pero antes ya había tenido pasos por las selecciones Colombia masculinas, tanto en la sub-20 como en la de mayores.



Su intención inicial era jugar al fútbol. Alcanzó a ser zaguero central en las selecciones del departamento del Valle (nació en Cali, el 5 de junio de 1956), pero no llegó al profesionalismo como futbolista.



Estudió Licenciatura en educación física en la Universidad del Valle, con la idea de convertirse en preparador físico. Allí compartió aulas con otro entrenador que pasó por varias selecciones y también fue mundialista, Reinaldo Rueda.



De allí pasó a trabajar en el América de Cali: un día se le presentó a Gabriel Ochoa Uribe, y este lo fue acercando a su grupo de trabajo.

Facebook Twitter Linkedin

Cuerpo técnico del América en 1984: Nelson Abadía es el último de la fila de arriba. Foto: Cortesía Guillermo Ruiz Bonilla

Apenas tenía 27 años cuando tuvo su primera experiencia, muy corta, como entrenador: dirigió como DT encargado al Cúcuta Deportivo en 1983 y al año siguiente tuvo que apagar otro incendio en ese club, en reemplazo de Nelson Silva Pacheco.



En 1985 llegó, por primera vez, a una selección, y no cualquiera: fue el preparador físico, junto con el argentino Ricardo Lagouyette, de la juvenil que dirigió Luis Alfonso Marroquín y que, prácticamente, fue la génesis del nuevo fútbol colombiano, el equipo que tenía, entre otros, a René Higuita, Jairo Ampudia, Romeiro Hurtado, Jhon Jairo Tréllez, James Rodríguez padre... Ese equipo tuvo a su cargo la primera representación internacional de Colombia en un torneo Fifa desde el Mundial de mayores de 1962 en Chile: superaron la primera ronda y luego, una goleada 6-0 contra Brasil los mandó de regreso a casa.



Ese mismo año, Ochoa Uribe fue nombrado técnico de la Selección Colombia de mayores, sin dejar su cargo en el América. Abadía pasó a ser el preparador físico del equipo que no pudo clasificar a México 1986, mientras Ochoa se debatía en dos frentes, el repechaje contra Paraguay y la primera de las tres finales de Copa Libertadores con su club.

Cómo llegó Nelson Abadía al fútbol femenino

Trabajó muchos años en divisiones menores, primero en Boca Juniors de Cali y luego, con los diablos rojos. Fue técnico del Atlético Huila y también dirigió algunos partidos como encargado en el América. También tuvo varios pasos por la B, y uno de ellos fue la génesis del trabajo que hoy hace.

Facebook Twitter Linkedin

Nelson Abadía, con las selecciones del Meta, en 2012. Foto: Archivo EL TIEMPO



En 2006, Abadía se fue a dirigir al desaparecido Centauros de Villavicencio, y luego estuvo en todas las selecciones del Meta, tanto masculinas como femeninas. Y en eso estaba cuando Álvaro González Alzate, que lo conocía por su trabajo de divisiones menores, lo llamó para que acompañara a Felipe Taborda como asistente en la Selección Colombia femenina.



El paso definitivo al fútbol femenino obligó a Abadía a documentarse. “Fui estudioso de lo fisiológico, lo psicológico, la cohesión de la mujer, y me fue gustando el tema, cambié la metodología de trabajo, me tocó enseñar de nuevo la estructura técnico-táctica para unas jugadoras y una selección. El fútbol de selección es de especialistas, no todo el mundo está para eso, son especialistas en competiciones de una semana”, le dijo Abadía a Rafael Villegas, de Caracol Radio, en 2019.



Abadía vivió momentos gloriosos. Como asistente de Taborda, clasificó al Mundial de Canadá 2015, y en él superaron la fase de grupos con un histórico triunfo contra Francia, con goles de dos jugadoras que hoy siguen en la Selección, Lady Andrade y Catalina Usme.



Lamentablemente, el trabajo que se hizo en ese Mundial no tuvo continuidad. La Selección duró ocho meses sin competir, tiempo valioso que se perdió para preparar los Olímpicos de Río 2016. Allí, Colombia quedó eliminada y solo sumó un punto. Taborda acabó renunciando.



Abadía asumió como seleccionador nacional en septiembre de 2017. El designado, inicialmente, era Pedro Rodríguez, pero dos días después, la Federación cambió el nombramiento. Y otra vez, la Selección estuvo mucho tiempo sin jugar, 14 meses. Eso fue fatal para todos: el equipo quedó eliminado del Mundial de Francia 2019 y de los Olímpicos de Tokio 2020. Solo logró el cupo para los Panamericanos de Lima.



El técnico se mantuvo en el cargo pese a las eliminaciones, en medio de las denuncias de las futbolistas por el maltrato de la Federación hacia ellas y de supuestos cobros de su antecesor para las convocatorias. Y allí comenzó una reconstrucción del equipo, que fue polémica. Varias de las jugadoras que denunciaron salieron del equipo, como Yoreli Rincón, Isabella Echeverri, Vanessa Córdoba y Natalia Gaitán.



Hubo versiones de vetos. Abadía los negó tajantemente. “Las jugadoras en referencia han sido muy importantes para la selección y le han dado mucho al país. Los tiempos cambian y el relevo generacional es inevitable: hoy tengo un equipo renovado, una mezcla de 12 jugadoras del exterior con jugadoras del fútbol nacional y chicas jóvenes con hambre de gloria. Es un tema eminentemente futbolístico, nada más”, le dijo a EL TIEMPO antes de la Copa América femenina, en la que Colombia fue local.



Por primera vez, la Selección femenina tuvo, para esa Copa, un proceso largo y serio, aprovechando las fechas Fifa. Llegó al torneo con un rodaje de 13 partidos desde enero de 2021. Y los resultados se vieron. Para el Mundial, otro tanto, otros 13 encuentros, sin contar el fallido juego contra Irlanda ni el duelo con China, que fue más un entrenamiento con cambios ilimitados.

Facebook Twitter Linkedin

La Selección Colombia femenina recibe las medallas por su subcampeonato en la Copa América. Foto: Mauricio Dueñas. Efe

Abadía tiene, junto a una base de jugadoras llenas de ilusión, el reto de hacer historia desde hoy para el fútbol femenino colombiano. Ya las selecciones menores, en especial la sub-17 que fue finalista mundial con Carlos Paniagua como DT, marcaron el camino. Y en Australia, el equipo ya dio un primer paso hacia grandes cosas.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Más noticias de Deportes