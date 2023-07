El entrenador de la selección de Colombia aseguró el lunes que su equipo ha subido de nivel desde la Copa América del año pasado, cuando alcanzó la final, y espera tener un debut auspicioso ante Corea del Sur en el Mundial Femenino.

"La diferencia estuvo en perfeccionar lo hecho en ese torneo", declaró en conferencia de prensa el entrenador Nelson Abadía en Sídney, antes del partido del martes. "Hemos enriquecido la parte técnico-táctica y la posibilidad de tener variantes individuales y colectivas", aseguró Abadía. (Selección Colombia debuta en el Mundial femenino: claves del partido vs. Corea del Sur)

Mala noticia

Sin embargo, el técnico fue escueto al ser consultado sobre la alineación para enfrentar a las coreanas, al señalar: "No tengo claro el once, tengo claro el 23. Estoy plenamente convencido de que son las mejores del país actualmente".



Colombia y Corea del Sur, integrantes del Grupo H del Mundial, se enfrentarán a las 02H00 GMT en el Sydney Football Stadium. "Nosotros hemos venido a un grupo muy competitivo y profundizamos en cada rival, saber sus grandes virtudes y debilidades, donde sacar provecho (...) Lo más importante es que Colombia salga a proponer", expresó.



El técnico de la Selección, es protagonista de una mala noticia para las mujeres, pues será el gran ausente en el primer partido mundialista.



Abadía no estará en el banquillo técnico, dirigiendo el compromiso frente a las coreanas. El entrenador tiene un impedimento que lo dejará en la tribuna.

Nelson Abadía Foto: Franck Fife. AFP

Tiene una suspensión suspensión vigente, en su época de asistente técnico de Felipe Taborda en el Mundial 2015, la que le impedirá dirigir a la Selección este lunes.



Ángelo Marsiglia y Mario Abadía, sus asistentes, deberán encargarse del debut y tomar decisiones que pueden ser cruciales en las aspiraciones de Colombia en la Copa Mundial.

