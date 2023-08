Nelson Abadía, hasta hace pocas horas el técnico de la Selección Colombia femenina de fútbol, rompió su silencio y habló sobre los motivos que los llevaron a la salida del equipo.



(En contexto: Nelson Abadía se va de la Selección Colombia femenina: detalles de su salida).

Abadía, quien estuvo al mando del equipo en los últimos 7 años, luego de haberse desempeñado como asistente técnico de Felipe Taborda, conquistó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2014, la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019, el subcampeonato de la Conmebol Copa América 2022 y los cuartos de final en la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Abadía, caleño de 67 años de edad, dijo que desde el lunes pasado estuvo tratando el tema de su salida con los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, porque “es momento para nuevas experiencias y metas” y que tiene tres ofertas para dirigir tres selecciones femeninas del continente, sin especificar cuáles.



La semana pasada se especuló que una de ellas es la de México. Las otras serían una suramericana y otra centroamericana.

¿Usted sale porque se peleó con las jugadoras en el Mundial?

No. Eso no es cierto. Decir que me peleé con las jugadoras no es cierto. Tuve roces normales con dos o tres.

¿Esos “roces” fueron con Daniela Montoya o Catalina Usme?

No, nunca. Ni con Daniela ni con Cata…

Daniela Montoya. Foto: FCF

¿Con quiénes?

Eso no importa. No voy a decir los nombres porque esos son roces normales que pasan en los equipos de fútbol.

¿Y por qué fueron esos roces?

Porque yo no negoció la disciplina y porque soy un hombre exigente.

¿Cómo así? ¿Puede ser más específico? ¿Hubo actos de indisciplina de las jugadoras de la Selección?

No negocié los códigos de disciplina que hay en una concentración de cualquier equipo. No acepté las faltas a la puntualidad en los horarios, las faltas al orden en las salidas, el cumplimiento de las horas de descanso, ponerle límites a las charlas y corrillos en los pasillos, a las visitas. Siempre tuve la mayor y más alta exigencia.

¿Eso lo llevó a pelearse con el grupo?

Le repito: no acepto que digan que yo me peleé con el grupo de jugadoras. Pude haber tenido roces normales que ocurren en todos los equipos de fútbol, ya sean masculinos o femeninos.

En las últimas horas se ha dicho que algunas jugadoras habían dicho que consideraban su trabajo como anticuado y obsoleto, sin modernidad tanto táctica como en los de entrenamientos…

Eso que usted dice, pues va contra la evidencia de los logros y resultados. Se cae de su peso esa mentira porque, entonces, cómo es posible que en siete años de trabajo dejamos y construimos los puntos muy altos con las medallas en los Panamericanos, la clasificación al Mundial como subcampeonas de la Copa América y la clasificación a los cuartos de final del Mundial. Decir lo contrario va contra los hechos y contra la realidad. Decir que no sabemos lo que estamos haciendo es mentira, pues los resultados más altos de la historia del fútbol femenino los hemos conseguido nosotros. Dejamos la vara muy alta.

Nelson Abadía Foto: Federación Colombiana de Fútbol

¿Por qué, entonces, usted cree que dicen eso?

Los jugadores y las jugadoras de fútbol expresan lo que quieren. Si eso que usted me dice fuera así, pues no hubiéramos tenido los grandes resultados que obtuvimos. Eso no es una razón lógica. Lo que pasa es que soy exigente y hay gente a la que no le gusta que se le exija. Eso pasa en todos los equipos del mundo, sean masculinos o femeninos, y la disciplina y los roles en la disciplina no se negocian.

¿La presencia de su hijo como parte del cuerpo técnico incomodó a algunas jugadoras?

No. Y quiero aclarar que el trabajo que se realizó con él fue fructífero. Él trabajó toda la parte ofensiva y con él la opción que teníamos para hacer gol, pues ya no recayó solo en una jugadora, sino que ampliamos las posibilidades de hacer goles.



Gabriel Meluk

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

