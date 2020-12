Luis F. Montoya, el campeón de la vida que fue herido una navidad

El Once Caldas campeón de la Copa Libertadores 2004 se construyó casi que de cero, con la necesidad urgente de ganarse la confianza de todo el mundo. Luis Fernando Montoya, el arquitecto de ese equipo, lo vivió en carne propia, cuando comenzó a dar vueltas por Manizales para ver en qué se había metido, año y medio antes de esa vuelta olímpica.

Siempre con bajo perfil, como lo hizo en casi toda su carrera, Montoya empezó a preguntar, como si no supiera nada del tema. Se montó a un taxi y como tema de conversación, le preguntó al conductor por un equipo de fútbol que había allí. “Once Amigos, una cosa así, ¿todavía está?”, decía. Y escuchaba las opiniones: el taxista no les hablaba bien de los jugadores, que no se entregaban, que faltaba disciplina. Ese fue el punto de partida.



“Llegamos muy lejos porque el Once Caldas no era un buen equipo, era un club de mitad de tabla para abajo en Colombia. Pero era aplicado”, le reconoció Montoya al periodista Mauricio Silva Guzmán en una entrevista para la revista Bocas, en abril de 2012.



Pero antes de llegar a Manizales, Montoya también fue construyendo su propia carrera, en la que tuvo vocación de entrenador desde muy joven. Cuando estaba en quinto de primaria, en su colegio, en Caldas (Antioquia), estuvo en su primer equipo. Quería ser como Pelé. Pero descubrió que podía dirigir, porque se preocupaba mucho más por lo que hicieran sus rivales que por lo de su propio equipo.



Alcanzó a entrenar en las divisiones menores del Independiente Medellín, pero una vez que logró entrar al camerino de Millonarios, en un partido contra Nacional en 1985, invitado por el preparador físico de ese equipo, Darío Vélez, se enamoró del camerino, de la dirección técnica. Estudió la carrera en el Politécnico Colombiano y comenzó a dirigir una escuadra aficionada, el Club Deportivo Municipal Caldas.

Luis Fernando Montoya (der.), en sus primeros años como entrenador. Foto: Archivo EL TIEMPO



Un día enfrentó con ese equipo a la Selección de Antioquia y su trabajo les llamó la atención a los encargados de ese equipo, nada menos que Luis Alfonso Marroquín y Juan José Peláez. Se lo llevaron a dirigir el equipo infantil del departamento. Fue subiendo categorías hasta llegar a la Selección juvenil y luego fue asistente de Norberto Peluffo en el Bucaramanga.



Pocos recuerdan el paso de Montoya por la Selección Sub-20 de Colombia. Fue en 1995, para un Suramericano que se jugó en Bolivia. Si bien el equipo no superó la primera fase, la base de jugadores, con el tiempo, fue la que terminó campeona de la Copa América de 2001 y también afrontó la eliminatoria para Corea-Japón 2002: Mario Alberto Yepes, Iván Córdoba, Juan Pablo Ángel, Giovanni Hernández, Jairo Castillo… También fue asistente de Pedro Sarmiento en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata y en el Preolímpico para Atlanta 1996.



Después, Nacional lo contrató para manejar las divisiones menores y en 2002 le dieron el primer equipo. Llegó a la final de la Liga, que perdió con el América de Jaime de la Pava, y en el segundo semestre dejó el cargo. Ahí fue cuando Once Caldas lo contrató.



Luis Fernando Montoya, recién llegado al Once Caldas. Foto: Archivo EL TIEMPO

Manizales fue una ciudad que se acostumbró, durante muchos años, a exigir equipos que jugaran bonito, por encima de los resultados. El Once Caldas que armó Montoya tenía otra mentalidad. Les inculcó a los jugadores la idea del orden, de aguantar en defensa, de ser efectivos cuando tuvieran la opción de meterla en el arco rival.



El equipo nunca había obtenido un título: la estrella que adornaba su escudo por entonces la heredó del Deportes Caldas, el único equipo que pudo romper la hegemonía de Millonarios en El Dorado, en 1950. Montoya lo hizo campeón, con la valla menos vencida (18 goles en 26 partidos), con la delantera más efectiva (41 tantos anotados). En los últimos ocho partidos, los seis del cuadrangular semifinal y los dos de la final contra el Junior de Dragan Miranovic, solamente recibió tres tantos. Y tuvo al goleador del campeonato, Arnulfo Valentierra, con 13 tantos. Esa estrella le daba cupo para la Libertadores de 2004.



Once Caldas había jugado dos veces la Copa y en ambos casos quedó afuera en primera fase, muchas veces por ingenuidad. Montoya logró pasar de esa ronda, en un grupo en el que estaban Fénix de Uruguay, Unión Atlético Maracaibo y Vélez Sársfield. Sorpresivamente, el club vendió a su goleador histórico, Sergio Galván, tras la fase de grupos. Pero sin él, el Once empezó a hacer ruido.



“Yo les dije a los muchachos que, de ahí en adelante, íbamos a empatar afuera y a ganar de local. Y así, más o menos, se nos dio”, recordó Montoya. Y así fue: dos empates y un tanda de penaltis contra Barcelona de Ecuador, en octavos. Empate en Brasil, con un golazo de Valentierra, y un 1-0 en Manizales, con un tiro libre de Arnulfo, contra el Santos, en cuartos. 0-0 en el Morumbí y un agónico 2-1 en Palogrande, con un tanto de Jorge Agudelo a los 90, para eliminar a Sao Paulo en semifinales. Impensado: Once Caldas estaba en la final.

En los partidos como visitante, el ‘blanco blanco’ había tenido que jugar de negro por obligación. Pero en La Bombonera, contra Boca Juniors, el campeón defensor, también salió de negro a la cancha. E hizo un planteamiento defensivo impecable, para salir de allí con un 0-0 y definir la Copa en Manizales.



La Copa se definió el primero de julio de 2004 en Palogrande. Montoya y su asistente, Carlos ‘Panelo’ Valencia, venían trabajando con el mediocampista Jhon Viáfara para que probara la media distancia. En la campaña por la estrella de 2003, le había marcado un gol de media distancia a Millonarios en Bogotá. ‘El tiro de la navaja’, le decía Viáfara. Un día antes de la final contra Boca, ‘Panelo’ le puso varios balones al mediocampista. Metió el primero, metió el segundo y ‘Panelo’ paró. “Guárdeme uno para la final”, le dijo. Y así fue.



En el segundo tiempo, Nicolás Burdisso empató el partido y la Copa tenía que definirse por penaltis. Ahí apareció el héroe eterno de Manizales, Juan Carlos Henao, que atajó dos cobros, entre ellos el definitivo. Boca falló sus cuatro tiros. Los otros dos fueron desviados. El humilde Once Caldas, y el humilde Montoya, eran campeones de América.

Luis Fernando Montoya, con su hijo, José Fernando, en la celebración del título de la Copa Libertadores. Foto: Archivo EL TIEMPO



El 9 de diciembre de 2004, en Yokohama (Japón), Once Caldas estuvo a un penalti de ser campeón del mundo. Perdió la final con Porto, tras 120 minutos sin goles. El panorama de Montoya se abría: tenía ofertas de Europa y América.



Pero 13 días después, recibió un disparo en el cuello, por tratar de evitar que lo robaran en la puerta de su casa. Quedó cuadripléjico, pero nunca perdió las ganas de vivir ni de soñar. Dicta clases, asesoró al Once Caldas, trabajó con Millonarios y nunca se ha alejado del fútbol, un deporte que vive y siente y que le debe muchísimas cosas, entre ellas, enseñarles a los humildes que también pueden ganar cosas grandes.



Ficha técnica

Luis Fernando Montoya

Nacimiento: 2 de mayo de 1957.



Equipos dirigidos en Colombia: Selección Sub-20 (1995), Nacional (2002) y Once Caldas (2003-2004).



Títulos obtenidos: con Once Caldas, Liga colombiana (2003-I) y Copa Libertadores (2004).



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc



*Tomado del libro 'Los mejores técnicos del fútbol colombiano' (Intermedio Editores, 2019)