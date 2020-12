La fuerte lucha de Pelé en un complejo 2020

Edson Arantes do Nascimento, ‘Pelé’, ha vivido un 2020 difícil. Perdió a su hermano menor, ha estado confinado prácticamente todo el año por la pandemia del coronavirus y ha sentido la partida de su "gran amigo" Diego Maradona.

"Han sido días tristes, con muchas pérdidas difíciles de absorber", confesó el brasileño esta semana en sus redes sociales.



Todo un torrente de emociones para la leyenda del Santos que el 23 de octubre cumplió 80 años, entre innumerables muestras de cariño desde todos los rincones del planeta.



Ese día, declaró estar "más feliz que nunca" y celebró tener aún buena salud para "continuar al lado" de sus millones de admiradores.



En medio de un nuevo repunte de la covid-19 en Brasil, uno de los países más castigados del mundo por esta enfermedad, Pelé se mantiene aislado en su casa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, desde marzo por estar en el grupo de riesgo.



"Estamos casi en el final de 2020. Un año difícil que nos enseñó a combatir las adversidades y principalmente a 'jugar bien' incluso fuera de nuestras posiciones preferidas", declaró en otro mensaje publicado en noviembre.



Ansioso por la llegada de la vacuna, Pelé también hizo un llamado para "continuar tomando todos los cuidados" hasta que empiece la campaña de inmunización, que según las autoridades de Sao Paulo podría iniciarse a finales de enero.



Además de la pandemia, el triple campeón del mundo tuvo que hacer frente en marzo a la pérdida de su hermano menor, Jair Arantes do Nascimento, 'Zoca', quien falleció a los 77 años.



Zoca, que llegó a jugar durante un breve período de tiempo en el Santos, estaba enfermo de un cáncer de próstata.



Los últimos golpes emocionales que ha encajado Pelé han sido las recientes muertes de dos amigos: el periodista deportivo Orlando Duarte, víctima de la covid-19, y Maradona, fallecido a los 60 años.



Una semana después del fallecimiento de Maradona, Pelé escribió en sus redes sociales que el ídolo argentino fue "una verdadera leyenda" y un "genio que encantó al mundo".



También rechazó que lo compararan con él porque, a su juicio, Maradona es "incomparable".



"Tu trayectoria estuvo marcada por la honestidad. Siempre declaraste tus amores y desamores a los cuatro vientos. Y esa forma particular nos enseña que tenemos que amar y decir 'te amo' muchas más veces. Tu rápida partida no me dejó decírtelo, entonces apenas lo escribo: 'Te amo, Diego'", afirmó.



Pelé también garantizó que "algún día, en el cielo," jugarán "juntos en el mismo equipo".



La revista France Football ya incluyó a los dos en el Balón de Oro al mejor equipo de la historia del fútbol, como los dos centrocampistas ofensivos más importantes y decisivos.



EFE