Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, es centro de la atención de los medios de comunicación de Europa por un tema de secuestro y extorsión.

Libération de Francia advierte que el dirigente habría cometido abusos y extorsiones a un empresario argelino, quien tendría información privada en la que se le salpica como uno de los hombres que negoció la elección de Catar como sede del Mundial.



Se asegura que hubo amenazas de Al-Khelaifi sobre el empresario Tayeb y eso hizo que se le entregara los documentos donde aparecía su nombre y habría sido hasta encarcelado en el año 2020.



El dirigente no ha hablado sobre el tema, que podrpía ser una bomba a mes y medio de la inauguración del Mundial Catar 2022.



