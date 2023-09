El Napoli aclaró este jueves que su intención no fue nunca la de ofender al nigeriano Victor Osimhen con un vídeo publicado en TikTok en el que mostraba su fallo en un lanzamiento de penalti y que provocó las polémicas declaraciones del agente del jugador, que planteó la posibilidad de emprender acciones legales contra el club.



En contexto: Insólito: Osimhen demandaría al Napoli, su propio equipo, por burlarse de él en TikTok

Nunca tuvo la intención de ofender o burlarse de Victor Osimhen, el activo técnico del club FACEBOOK

TWITTER

"El Napoli, para evitar más informaciones sobre el tema, precisa que nunca tuvo la intención de ofender o burlarse de Victor Osimhen, el activo técnico del club. Para demostrarlo, durante el mercado de verano, el club rechazó con firmeza todas las ofertas recibidas para el traspaso del atacante al extranjero", explicó en un comunicado.



"Es sabido que en las redes sociales, en particular en TikTok, el lenguaje expresivo siempre se ha creado con ligereza y creatividad, sin haber tenido, en el caso de Osimhen, ninguna intención de burla. Sin embargo, si Víctor había percibido alguna ofensa hacia él, esta era ajena a cualquier voluntad de la empresa", añadió el Napoli.

El vídeo en cuestión, borrado ya del perfil oficial del club partenopeo, mostraba su fallo ante el Bolonia desde los once metros en la jornada cinco de la Serie A, y provocó la reacción del agente del nigeriano: "Lo ocurrido hoy en el perfil oficial del Nápoles en la plataforma TikTok no es de recibo.



Un vídeo burlándose de Víctor se hizo público primero y luego, aunque tardíamente, se eliminó. Un hecho grave que provoca daños gravísimos al jugador y se suma al trato que está recibiendo en el último periodo entre juicios mediáticos y noticias falsas. Nos reservamos el derecho de emprender acciones legales y cualquier iniciativa útil para proteger a Victor", explicó este martes Roberto Calenda en la plataforma 'X'.



Además: Luis Fernando Montoya, el ‘campeón de la vida’, logró un nuevo y admirable título



El tema del vídeo se sumó a que el presidente Aurelio de Laurentiis está siendo investigado ahora posibles plusvalías ficticias en el fichaje de Osimhen -aunque la justicia deportiva ya ha archivado esta investigación- y a que ante el Bolonia el pasado sábado el delantero se enfrentó a su entrenador, el francés Rudi García, por haberle cambiado a falta de pocos minutos y con empate en el marcador tras su fallo en el penalti, creando un clima de inestabilidad nada beneficioso para el campeón del 'Scudetto'.

Facebook Twitter Linkedin

Víctor Osimhen desata la polémica en el Napoli. Foto: EFE

Este miércoles se rebajó la tensión con una victoria balsámica ante el Udinese (4-1) en la que Osimhen marcó el 2-0. Eso sí, pese a haber sido ratificado por su técnico tras el error en Bolonia como lanzador principal de penaltis, no fue el encargado de lanzar este miércoles, aumentando así las sospechas de una relación rota del entrenador con el nigeriano pese a la negativa de ambos.



Le contamos: Este será el millonario botín que ganará Wílmar Roldán por pitar Boca vs. Palmeiras



Todo, además, con el telón de fondo de la renovación del contrato del nigeriano, que por ahora no se ha certificado pese a meses de negociaciones y pese a que De Laurentiis la confirmó hasta en dos ocasiones.



Ya fue tentado por varias ofertas de Arabia Saudí, como confirma el club en el comunicado, pero no acabó firmando y se quedó en la ciudad del Vesubio con contrato vigente, por ahora, hasta 2025.

Con información de EFE

Más noticias en EL TIEMPO