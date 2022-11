Nápoles tiene la oportunidad de lograr una primera vuelta perfecta, de seis victorias en seis partidos, contra el Liverpool, en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

En Anfield, los Reds deberán imponerse por lo menos por cuatro goles de diferencia para arrebatar la primera posición a los napolitanos, mientras que el Ajax de Ámsterdam vigilará no echar por tierra el resultado cosechado contra los Rangers en la ida (4-0) para no ver peligrar en Glasgow su tercera posición de la llave.



Liverpool no ha tenido un buen arranque en la Liga Premier y espera en la Champions llegar lejos, repetir final y ganarla.



Siga el partido acá.