Recuerdo: Las 2 espectaculares atajadas de David Ospina a Lionel Messi

Este martes se volverán a ver las caras el arquero colombiano David Ospina y el atacante argentino Lionel Messi, en un duelo que promete sacar chispas y que tendrá como escenario el enfrentamiento entre Nápoles y Barcelona, en el partido de ida de la Champions League.

Han sido muchas las veces que ambos futbolistas se han enfrentado vistiendo los colores de sus selecciones y compitiendo con las camisetas del Arsenal y el Barcelona en el torneo de clubes más importante de Europa.



En medio de esos recuerdos, aún está en la mente de ambos jugadores y millones de espectadores las dos sensacionales atajadas que le ha hecho Ospina a Messi, callando ese grito de gol, que ya estaba por salir desde el pecho del astro argentino.

Copa América 2015

La primera gran atajada se produjo en los cuartos de final de la Copa América de Chile, disputada en el 2015. Colombia y Argentina jugaban un partido disparejo, en el que los dirigidos, en ese entonces, por José Pékerman estuvieron siempre acorralados por su rival contra el arco de Ospina.



Iban 25 minutos de juego, cuando Javier Mascherano lanza un largo pelotazo para que Javier Pastore controle el balón con mucha claridad y le lance un centro a Sergio Agüero, quien de inmediato remató con su pierna derecha. Sin embargo, Ospina se lanzó al suelo para atajar el remate con sus pies.



Sin embargo, el balón quedó en el aíre para que Messi ingresara al área solo, con todo el arco de frente y con el gol casi que cantado. Pero Ospina adivinó la intención del argentino y con grandes reflejos envió el balón al tiro de esquina.

David Ospina David Ospina.

"Ya no sé qué decir, qué pensar. Contra Colombia tuve dos situaciones increíbles. Hablando del cabezazo con Ospina, no sé qué pasó, ya estaba en el piso y le puse un frentazo fuerte. No entiendo cómo la sacó. Cuando vi que la desvió con un manotazo me quería matar. Realmente lo felicitó, fue una atajada increíble", dijo Messi después del partido, que le ganó Argentina a Colombia desde el punto penal.

Champions 2016

Este enfrentamiento se volvió a dar en la Champions League del 2016, cuando Ospina custodiaba el arco del Arsenal de Inglaterra y Messi vestía la camiseta de Barcelona. Este partido fue en los octavos de final de la Champions League.



Neymar tomó un balón en la mitad del campo y desde ahí sacó un tremendo pase a las espaldas de los defensores del Arsenal, que quedaron atónitos, pues Messi lo controló de manera magistral quedando mano a mano contra Ospina.

David Ospina David Ospina.

Ya en zona de definición, en las 5 con 50, Messi remató, pero no se dio cuenta de la gran reacción que tuvo Ospina para salir a achicarle y el arquero colombiano le ahogó el grito de gol, enviando el balón al tiro de esquina. Luego, el Barcelona terminó ganando la serie.



DEPORTES