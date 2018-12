Nápoles, PSG y Liverpool se juegan la vida en la Liga de Campeones

¿Nápoles, París Saint-Germain o Liverpool? Uno de estos tres grandes equipos se despedirá el martes de la Liga de Campeones tras la disputa de la sexta y última fecha de su llave C de la máxima competición europea.

A pesar de ser segundos del grupo con 8 puntos, los parisinos parecen sobre el papel los mejor situados para pasar a la siguiente ronda al visitar Belgrado en la fecha decisiva para enfrentarse al Estrella Roja, último de la llave con cuatro unidades.

PSG se clasificará ganando a los serbios pero también le vale la derrota siempre y cuando los ingleses no ganen al Nápoles.

La formación francesa, descansada tras el aplazamiento de su partido del fin de semana contra el Montpellier por las protestas de los "chalecos amarillos" en Francia, podrá contar en principio con la presencia del astro brasileño Neymar, tocado en el aductor derecho.



Sin embargo, el conjunto dirigido por el alemán Thomas Tuchel no debe confiarse, pues el Estrella Roja ya venció en el 'Marakana' a los 'Reds' por 2-0. El partido entre el Liverpool y los napolitanos no es recomendable para los que sufren problemas de corazón.



El cuadro que lidera el técnico Carlo Ancelotti visita Anfield como líder de la llave C con 9 puntos, tres más que su anfitrión. A los italianos, que llegan lanzados tras ganar 4-0 el sábado al Frosinone en la Serie A, les vale el empate o marcar y no perder por más de un gol de diferencia.



Los de Jürgen Klopp, finalistas de la pasada edición, necesitan una victoria por 1-0 o un triunfo por dos tantos de diferencia si anota el Nápoles.

Mohamed Salah. Foto: Reuters



Los quíntuples campeones de Europa afrontan el trascendental duelo con la moral por las nubes: el fin de semana se auparon a la primera posición de la Premier League tras ganar 4-0 al Bournemouth y la derrota del Manchester City en casa del Chelsea.



Además los 'Reds' han recuperado tras un débil inicio de temporada a su estrella, el egipcio Mohamed Salah, que marcó tres de los cuatro goles el sábado. "La buena noticia es que el partido es en casa. Tenemos una oportunidad y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para aprovecharla", dijo Klopp en rueda de prensa.



¿Tottenham o Inter?

Un eventual triple empate a nueve puntos entre Liverpool, Nápoles y PSG beneficia a los ingleses, que en los enfrentamientos directos con esos dos rivales -se descartarían los resultados contra el Estrella Roja- sale beneficiado. La segunda plaza dependería del marcador de Anfield.

Dávinson Sánchez, defensa colombiano, lesionado. Foto: Reuters



En la llave B todavía falta un equipo por clasificarse a octavos de final. Luego de que el Barcelona se haya asegurado la primera plaza, el Tottenham inglés y el Inter de Milán italiano, empatados a siete puntos, se disputan la segunda posición.



Las opciones de los 'Spurs' pasan por igualar en el Camp Nou azulgrana lo que hagan los 'Nerazzurri' en casa contra el PSV holandés. Los italianos, de su lado, necesitan mejorar lo que haga el Tottenham contra el Barcelona.



En el grupo D Oporto y Schalke 04 ya han asegurado la primera y segunda plaza respectivamente mientras que en la llave A, el Atlético de Madrid del argentino Diego Simeone, líder con dos puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund alemán, quedaría primero con una victoria en casa del Brujas belga o también con una derrota, siempre que los germanos no pasen del empate contra el Mónaco, último clasificado de la llave.



AFP