Nápoles, de David Ospina, pierde los puntos en los tribunales

La Liga Italiana de Fútbol anunció este martes su decisión de dar por perdido al Nápoles, del golero colombiano David Ospina, el partido que tenía que jugar contra la Juventus el 4 de octubre, al que no se presentó por la pandemia del nuevo coronavirus, además de la retirada de un punto en la clasificación para el club napolitano.

El juez de la competición no admitió el argumento de "fuerza mayor" esgrimido por el Nápoles para justificar su ausencia.



La sanción, además de la pérdida del partido por 3-0, supone la retirada de un punto en la clasificación.



Nápoles pidió el aplazamiento del partido después de tener que aislar a todos sus jugadores en sus domicilios, cumpliendo las instrucciones de las autoridades sanitarias locales, pese a lo cual la Liga decidió mantener el encuentro de la tercera jornada de la Serie A como estaba previsto.



Con esta decisión, muy esperada ante la multiplicación de casos de covid-19 en el fútbol italiano, la Juventus se coloca 4ª en la clasificación del campeonato, con 7 puntos, mientras que el Nápoles queda octavo con cinco unidades.



Al no desplazarse a Turín, el Nápoles, que puede apelar esta decisión, no respetó el protocolo deportivo que prevé que un equipo con 13 jugadores 'negativos', entre ellos un portero, pueden jugar pese al covid-19. El club defiende que tras los casos positivos de sus jugadores Piotr Zielinski y Eljif Elmas, se sometieron a las reglas de las autoridades sanitarias.



AFP