James llegará al Nápoles solo si es prestado

El futuro de James Rodríguez sigue sin aclararse. Este martes se pronunció el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, y reiteró su intención de que el Real Madrid ceda al futbolista al cuadro italiano. De momento, la llegada del colombiano al Nápoles depende de una cifra de 42 millones de euros que el club no está dispuesto a pagar.

"Lo que no entiendo es por qué al Bayern de Múnich, que tiene tres veces nuestro presupuesto, se lo han cedido y a nosotros nos piden 42 millones", dijo el presidente durante la pretemporada del Nápoles.

El dirigente precisó que necesita otro fichaje que le asegure goles. "Si James pudiera llegar cedido, nadie diría que no, porque así me permitiría fichar a otro. Si, en cambio, debo escoger entre él y otro futbolista, que igual incluso me cuesta más, debo pensar en el otro", dijo. "Nosotros también necesitamos a otro jugador que nos garantice 30 goles", agregó.



En este escenario, crecen las versiones sobre la posibilidad de que James se acerque al Atlético de Madrid, el otro club que estaría interesado en el colombiano y que, al parecer, sí estaría dispuesto a negociar un traspaso.



