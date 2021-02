El Nápoles desnudó los problemas de la Juventus

Con un solitario tanto de penal del capitán Lorenzo Insigne (31), el Nápoles derrotó a la Juventus (3º) y se colocó provisionalmente en la cuarta plaza de la Serie A, clasificatoria para la próxima Liga de Campeones.

El gol 100 de Insigne con la camiseta celeste y la actuación de su arquero Alex Meret, con varias atajadas a disparos de los delanteros juventinos, sirvieron al Nápoles para logra un importante triunfo que da oxígeno a su entrenador Gennaro Gattuso, muy criticado en las últimas semanas por los malos resultados del equipo.



La jugada decisiva del encuentro llegó tras una falta de Giorgio Chiellini, a quien el VAR descubrió dando un golpe con su mano a Amir Rrahmani en la disputa de un balón.

"Estamos contentos con el resultado, pero sobre todo con la actuación, porque hemos trabajado y luchado como equipo", declaró tras el encuentro el autor del único tanto del partido.



"Seguimos siendo un equipo unido y dejamos los puntos en casa", añadió Insigne, de 29 años. El capitán había fallado sus últimos tres lanzamientos de penal contra la Juventus. "Sé que mi entrenador y mis compañeros tienen fe en mí y eso es suficiente", señaló al respecto.

Ronaldo sin puntería

La Juventus tuvo ocasiones para haberse llevado al menos un punto en su visita al Estadio Diego Maradona, pero en esta ocasión, sus delanteros, y sobre todo Cristiano Ronaldo, no estuvieron acertados frente al arco napolitano, especialmente en la segunda parte.



El astro portugués falló varias ocasiones claras (49 y 74), además de Federico Chiesa (56) y Álvaro Morata (86).El delantero español llegó a marcar, pero su gol fue anulado por fuera de juego del exjugador del Real Madrid y Atlético (63).



Con este triunfo, el Nápoles alcanza los 40 puntos y empata con Roma y Lazio, que el domingo jugarán contra Udinese (12º) e Inter (2º). La Juventus, por su parte, encaja su tercera derrota de la temporada, que le puede alejar de la lucha por el 'Scudetto': está a 7 puntos del Milan, que este sábado visita al Spezia (16º) y a 5 del Inter, que el domingo recibe a la Lazio.



El equipo que entrena Andrea Pirlo, no obstante, tiene un partido menos que sus dos rivales lombardos. Pero es una derrota preocupante para una Juventus que se aleja de la lucha por el título y que el miércoles viaja a orto para la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Antes, Torino (17º) y Génova (11º) empataron sin goles.¨



AFP