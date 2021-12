La Fiscalía de Uruguay solicitó la detención del futbolista del italiano Cagliari y de la selección nacional Nahitan Nández luego de que fuera denunciado por violencia de género. Así lo informó este viernes el medio local Teledoce y lo confirmó Efe con fuentes de la Fiscalía.

La denuncia contra Nández por "violencia doméstica, psicológica y patrimonial" fue presentada por su expareja. Por esto, la Fiscalia del departamento (provincia) de Maldonado solicitó una orden de detención contra el futbolista de 26 años.



El jugador viajó a Italia y no fue detenido

Sin embargo, esta no pudo ser llevada a cabo porque el jugador del Cagliari salió este jueves del país, por lo que deberá responder cuando retorne a Uruguay.



Nández dio positivo en coronavirus este viernes, aunque no tiene síntomas y permanecerá aislado en su casa hasta superar la enfermedad. Así lo ha comunicado el club de fútbol italiano, que ha recordado que Nández está regularmente vacunado y su positividad ha sido detectada al someterse a una prueba al regresar del extranjero.



"No ha entrado en contacto con otros miembros del grupo y ahora permanecerá en aislamiento en su casa", apuntó el Cagliari.



