Meluk le cuenta... (Sobreanálisis y sobrevaloración)

Por fin esta semana traerá buenas noticias para los equipos colombianos en un torneo internacional: la Copa Sudamericana, el campeonato B del área. En los partidos de ida de la fase previa, DIM recibirá al América y La Equidad, al Junior. El porcentaje de éxito será del 50 por ciento. ¡Je!

Todo un alivio –¡uffff!– después de que los dos más grandes del país, Nacional y Millonarios, respectivamente, fueran eliminados en sus llaves clasificatorias de la Copa Libertadores, el máximo torneo de clubes del continente.

Como era de esperarse, hubo sobreanálisis en medios de comunicación tradicionales (no podemos tirar la primera piedra) y de aficionados en redes sociales. Se dijo de todo sin decir nada: que la estructura del fútbol colombiano, que los torneos menores, que la formación de jugadores, que si contrataron y que si no contrataron, que porque dizque no hay ‘procesos’ y dizque porque sí los hay, que el sistema de la Liga semestral, que los hinchas, que los periodistas, que los directivos, que “la corrupción”...

Cuando nos ha ido bien (porque también nos ha ido bien) ha sido con exactamente lo mismo que tenemos hoy: la misma estructura, los mismos torneos menores, los mismos procesos de formación de jugadores, los mismos dizque ‘procesos’ y no ‘procesos’, los mismos hinchas, los mismos periodistas, los mismos directivos. Incluso, la seguidilla de finales de los 80 fue en plena época del narcofútbol y el último título de Libertadores fue con el mismo presidente de la Federación y la gran campaña mundialista de la Selección fue en la administración de quien está hoy en EE. UU. cantando más que Residente a JBalvin.

Cuando invierten, igual

A los equipos colombianos les ha ido mal cuando invierten, como el Nacional de los 15 millones de dólares con Almirón de DT o el Junior de los 10 o 12 millones con Comesaña; y también les ha ido mal cuando invierten poco, como la actual versión económica de Millos. ¿Si hubiera retenido a Uribe eliminaba a Fluminense?



¡Tampoco! Uribe aportó de manera fundamental con sus fallos a la eliminación en la Liga pasada.



Desde el 2016, cuando Nacional se coronó campeón de la Libertadores (¡ojo a eso, pilas!), cada equipo colombiano eliminado tiene sus propias particularidades y razones. Pero ¿existe al menos una razón común? Definitivamente sí: la sobreestimación de los clubes locales y sus jugadores.



A cuento de qué, y desde cuándo, Colombia es potencia regional en la Libertadores. Miren: en los últimos 20 años, Brasil ha ganado 10 Libertadores, Argentina, 6; Colombia, 2 (¡un montón, ya ven porqué la alerta!) y Ecuador y Paraguay, de a una.

La historia de títulos en la Sudamericana se resume en 9 de Argentina, 5 de Brasil, 2 de Ecuador (¡un montón!) y Colombia, Chile, México y Perú de a uno.

Sobrevaloración local

El único denominador común es la sobrevaloración local. Desconocemos que los de la cuadra (menos los dueños de las casonas esquineras, Brasil y Argentina) somos muy parecidos entre todos, somos como cualquier hijo de vecino, pero nos creemos de mejor familia. Igualito nos pasa con la Selección: miramos por encima del hombro a los otros cuando de Uruguay para abajo todos somos muy parecidos. Estamos mano a mano y por eso nos toca empezar a competir de verdad, sabiéndonos pares y no creyéndonos caídos del sobaco del Divino Niño.



Hay otro factor común tan sencillo como innegable: el sistema de la Libertadores ubica a los colombianos por lo general en el bombo 3 del sorteo: equipos de tercer nivel, con un par de excepciones como el Nacional, que fue bombo 1 en el 2017, pues venía de ser campeón. Y con todo y eso quedó eliminado en primera ronda por la pugna interna que tumbó a los directivos y al técnico.



Hay un sobreanálisis sobre todo y sobre nada. Y no toca el único denominador común: la sobrevaloración tan nuestra de cada día.





