Atlético Nacional tuvo otra noche para el olvido y ahondó su crisis al perder en casa 0-1 contra Patronato, equipo de la segunda división del fútbol argentino, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Patronato, que llegó a la Libertadores como campeón de la Copa Argentina, hizo el milagro y jugará el repechaje para tratar de seguir en la Copa Sudamericana contra uno de los segundos de ese torneo, gracias a la victoria de Olimpia de Paraguay contra Melgar de Perú (4-1).

El tanto de la victoria nació en un tiro de esquina cobrado por Nazareno Solís y que González aprovechó para meter un cabezazo que silenció al estadio Atanasio Girardot, fortín del Atlético Nacional. Iban 80 minutos de juego.

El técnico de Nacional, Paulo Autuori, puso una nómina de suplentes para este partido. El único titular fue el portero Kevin Mier.



El juego estuvo marcado por una muy baja asistencia y por protestas de los hinchas por lo sucedido en la final de la Liga, que Nacional perdió contra Millonarios.



Los jugadores celebraron en campo colombiano una victoria que fue producto de la insistencia y el trabajo mancomunado de un puñado de jugadores que no se dieron por vencidos.



El "Rey de copas", mostró sus ganas de triunfo con remates de John Solís, Andrés Salazar y Sergio Mosquera, que exigieron a Julio Salvá, el meta del cuadro visitante.

También estuvo activo en el frente de ataque el brasileño Jader Gentil, quien intentó con disparos desde fuera del área y filtrando la pelota para sus compañeros que no pudieron dar la puntada final y llegar al gol.



Patronato planteó un esquema con un solo punta: Enzo Díaz, que no tuvo acompañamiento y naufragó frente a la zaga de Atlético Nacional. La oportunidad más cercana al gol la tuvo con un remate del defensor Lucas Kruspzky, quien aprovechó un despeje corto y le quemó las manos a Kevin Mier.



Más adelante Díaz sacó ventaja de una confusión de la zaga de los dirigidos por el brasileño Paulo Autuori y otra vez exigió a Mier que atrapó con alguna dificultad. Contestó Atlético Nacional con Brahían Palacios, un corpulento jugador de buena pegada que busca a sus 20 años un lugar en el once de Autuori.



El técnico Autuori siguió dándole oportunidad a la cantera y en esta ocasión envió al campo a seis jugadores juveniles y dejó por fuera a referentes como Cristian Zapata, Dorlan Pabón y Jéfferson Duque.



Para la complementaria Patronato movió los hilos en busca del triunfo y casi lo consigue por intermedio de Juan Esquivel, que no pudo finiquitar un contragolpe a los 57 minutos.



Los últimos 15 minutos fueron de dominio para Patronato que a través de sus hombres creó al menos tres ocasiones de gol. El premio a su insistencia fue el tanto de Cristian González, quien aprovechó un tiro de esquina y dejó sin opción a Mier. Felicidad para los visitantes que celebraron el gol con saltos y brazos.



Para Atlético Nacional fue el segundo mazazo en los últimos días, pues perdió la final de la liga colombiana con Millonarios y esperaba ganarle a los argentinos para despedirse de su público con triunfo.



El Grupo H lo dominó el paraguayo Olimpia con catorce unidades, seguido del colombiano Atlético Nacional con diez puntos. Ambos se clasificaron a los octavos de final de la Copa Libertadores. La tercera plaza la ocupó Patronato con seis, mientras que el peruano Melgar se quedó con cuatro y sin poder seguir en torneos internacionales.



