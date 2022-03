Con la ilusión de remontar la serie, Atlético Nacional recibe este jueves a Olimpia de Paraguay, que busca mantener la ventaja de dos goles que logró en Asunción para llegar a la tercera fase de la Copa Libertadores, la última antes de la de grupos. El juego se verá por la página de Facebook de Conmebol, a partir de las 7:30 de la noche.



Con cambio de entrenador y varios jugadores en el departamento médico, el panorama en Nacional es muy complejo. Hernán Darío Herrera, el entrenador encargado tras la salida de Alejandro Restrepo, deberá replantear varios aspectos de orden táctico y motivacional. Alexánder Mejía, Juan David Cabal, Baldomero Perlaza, Yerson Candelo, Jhon Duque y Álvaro Angulo estarían descartados.



La voz del capitán de Atlético Nacional

Felipe Aguilar, zaguero y uno de los capitanes del equipo, remarcó: “En el fútbol pasan estas situaciones, pero independiente de lo que pase, tenemos la ambición, el deseo y el compromiso de salir a ganar la serie contra Olimpia. Todos hemos pasado momentos difíciles en la carrera, hay que pasar la página porque el fútbol no da espera. Tenemos un partido muy importante este jueves y tenemos que estar preparados para competir”.



“Estamos grandes para asumir los retos, tenemos el agua al cuello y es donde debemos demostrar con nuestro trabajo, la actitud para ganar y que el jueves sirva para sacarnos la presión”, añadió Aguilar.



A pesar de los embates en los últimos días, Felipe cree que el equipo estará preparado para asumir este reto en el plano continental.



“Pienso que el jugador o los jugadores que dispongan para el jueves, estarán en buenas condiciones físicas y mentales. Dos sesiones de trabajo no van a cambiar mucho la idea de juego, pero esperamos que los laterales sean muy influyentes en el juego. Ojalá el jueves podamos poner un poco más de lo que nos falta, para lograr avanzar de fase”, concluyó el zaguero.



Hernán Darío Herrera no le teme al reto en Nacional

Hernán Darío Herrera, técnico encargado de Nacional. Foto: Jaiver Nieto - Archivo EL TIEMPO

Herrera, ídolo del club como jugador y campeón en esa condición en 1981, ya estuvo como DT encargado en 2018, cuando ganó la Copa Colombia. Pero ahora, la situación y la presión son diferentes.



“Para mí no es ninguna papa caliente, hago parte de la institución más grande de Suramérica y donde me necesite el club, ahí estaré. La diferencia de dos goles no es tan grande, pero hay que remontar rápidamente. El equipo está trabajando fuerte para lograrlo y en estos días de trabajo debemos conseguirlo, tenemos con qué hacerlo”, remarcó Herrera.



Además, el técnico comentó: “Estoy más maduro, tengo más experiencia, me he preparado bien. Todos los días capacitándome y mejorando la parte teórica, estoy más preparado. Lo que hicimos en 2018 quedó en el pasado, ahora viene este partido que es el presente y debemos sacarlo adelante”.



Herrera también dijo: “Tuve la fortuna de estar en España en una capacitación de 20 días, aprendí mucho y con la metodología, hay que aplicar lo que tenemos en Colombia. Me quedo con la técnica nuestra más allá de lo atléticos que son los europeos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal Futbolred

Medellín