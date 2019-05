Nacional va por la remontada contra Fluminense en la Copa

Atlético Nacional apelará mañana a la rebeldía para conseguir en Medellín una heroica remontada frente a Fluminense, que llega al partido de vuelta por la segunda fase de la Copa Suramericana robustecido por la victoria 4-1 en el Maracaná.

El equipo verdolaga viene de sortear días turbulentos con la salida del técnico brasileño Paulo Autuori, que afrontó una de sus peores campañas en los últimos años y renunció a su cargo tras la goleada en Río de Janeiro, en una noche fantástica de Joao Pedro.



Nacional, campeón de la Libertadores en 1989 y 2016, derrotó el domingo al Deportivo Cali como visitante 1-0 en partido por la liga colombiana con gol de tiro libre del defensa Daniel Bocanegra.



Ese triunfo, con el que cortó una racha de tres caídas consecutivas, le representó a la escuadra de Medellín resurgir en el cuadrangular B al llegar a cuatro puntos que mantienen sus posibilidades de obtener un cupo a la final del campeonato a falta de los juegos con Deportes Tolima y Junior.



El entrenador Alejandro Restrepo, quien asumió el cargo de forma interina tras la dimisión de Autuori, señaló que Nacional sacó ante Cali "esa rebeldía y ese espíritu amateur" del que echará mano frente al 'Flu' para anotar tres goles que lo instalen en los octavos de final. "Hay que sacar el mejor equipo para competir.



Tenemos la ilusión y el deseo de ganar este partido", dijo a medios locales el técnico, quien no conoce aún el parte médico de Alexis Henríquez y Jeison Lucumí, ausentes en el juego de ida en el Maracaná y quienes son duda para el juego en el Atanasio Girardot.



Regresará Helibelton Palacios, lateral derecho que hace parte de la convocatoria preliminar de Carlos Queiroz para la Copa América, al igual que el mediocampista uruguayo Pablo Ceppelini y el delantero argentino Hernán Barcos, quien falló un penal en el duelo del fin de semana. Al equipo de Fernando Diniz, por su parte, el resultado del domingo le restó brillo al caer 3-2 ante el Bahía en el Arena Fonte Nova, donde fue expulsado el portero Agenor, reafirmó su momento Joao Pedro y, tras superar molestias físicas, reapareció el delantero Pedro con una anotación de penal.



El cuadro tricolor, que marcha en el puesto 15 del campeonato brasileño con seis unidades, utilizó a su equipo estelar, pero dosificó las cargas del creativo Paulo Henrique Ganso al mantenerlo en el banco durante el primer tiempo.



En el departamento médico se mantienen el capitán Digao y Bruno Silva, además de Léo Santos que está en recuperación de una cirugía de rodilla, y de Guillermo por una lesión muscular.



Para el juego en el Medellín, donde Fluminense espera seguir en camino hacia el título de la Suramericana, que le fue esquivo en 2009, el cuerpo técnico tomará "todos los cuidados posibles" para evitar sorpresas ante un "equipo experimentado".



"Conseguimos un buen resultado en el Maracaná, pero no podemos relajarnos. Necesitamos ir con fuerza máxima y ser cuidadosos para no ser sorprendidos", declaró Diniz. El ganador de la serie se enfrentará en los octavos de final con el vencedor de la llave entre el Peñarol uruguayo y el Deportivo Cali colombiano.



Deportes