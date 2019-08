Nacional espera de recibir cifra millonaria por traspaso de un jugador

Atlético Nacional podrá recibir 3 millones de dólares, debido a que Palmeiras deberá cumplir con la cláusula que se firmó cuando el delantero Miguel Ángel Borja fue vendido a ese equipo brasileño en el 2016.

Resulta que el club colombiano vendió el 70 por ciento de los derechos del atacante y entre los dos equipos llegaron a un acuerdo de que Palmeiras comparía el 30 por ciento restante si no recibía una oferta de otro club por Borja.



El futbolista nacional no tuvo unos buenos años, pero en la actualidad ha sido importante y el DT Luiz Felipe Scolari ya lo tiene en cuenta en la titular, por lo que no saldrá el elenco de Sao Paulo.



El plazo para que Borja saliera del Palmeiras con destino a otro club venció el 17 de agosto pasado, por lo que el elenco de Brasil tendrá la obligación de comprar el 30 por ciento restante del pase a Nacional.



Deportes