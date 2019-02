Nacional empató 0-0 con la La Guaira y avanzó en la Libertadores

Atlético Nacional empató 0-0 con Deportivo La Guaira en el partido de vuelta por la segunda fase de la Copa Libertadores 2019. El equipo de Paulo Autuori no logró descifrar la zaga venezolana y el gol en Caracas le bastó para avanzar de fase. Lo espera un peldaño más para la fase de grupos, Libertad de Paraguay que ayer clasificó goleando a The Strongest de Bolivia.

En el primer tiempo, Nacional controlaba la pelota pero no era profundo en el ataque, la visita mantenía una sólida línea de 3 en el fondo y conforme pasaban los minutos, esperaba y realizaba el contraataque por intermedio de José Balza y Rommell Ibarra por las bandas.



El dueño de casa intentó llegar por los centros de costado y la pelota quieta, pero sin precisión. Al minuto 20 y 29, un remate de Sebastián Gómez y uno de Vladimir Hernández, respectivamente, exigieron a Mario Santilli quien controló sin dificultad.



Hernán Barcos fue lo más destacado de Nacional en la etapa inicial. El argentino bajaba a buscar la pelota, se asociaba y trataba de jugar para adelante. No obstante, sus socios han estado en deuda y no han podido aprovechar las situaciones que ha creado el ex jugador de Liga de Quito.



Por su parte, Deportivo La Guaira tuvo un par de llegadas antes de acabarse el primer tiempo por intermedio de Luis Cabezas y Balza, pero la definición no ha sido el fuerte del equipo venezolano, que buscaba igualar la serie.



Al final, un remate de Hernán Barcos le puso emoción al estadio, pero su remate con pierna izquierda se fue por centímetros afuera del arco sur del Atanasio.

En la etapa complementaria, Paulo Autuori ingresó al uruguayo Pablo Ceppelini en lugar de Juan Pablo Ramírez, quien no logró destacarse ni conducir el equipo al ataque.



Al minuto de juego, un cruce desde el sector derecho por parte de Helibelton Palacios, le quedó a Hernán Barcos, quien no logro empujar la pelota, cuando el arco lo tenía a su disposición.



Nuevamente Barcos era el cabeza de área y las pelotas lo buscaban, de costado o desde el fondo, el argentino controlaba bien, pero no era efectivo en la definición.

En el minuto 17, una jugada colectiva desde el sector derecho le quedó a Sebastián Gómez, quien remató desviado. Pudiendo aumentar la ventaja en el marcador global. La Guaira atacaba pero no podían finalizar las jugadas en el arco contrario.



Los verdolagas, quienes hoy jugaban de blanco, intentaban llegar con precisión al arco contrario con centros, pases cortos y remates de media distancia, como el de Sebastián Gómez en el minuto 23, que por poco entraba al arco.



Ambos equipos realizaron variantes tácticas, pero el juego no cambiaba. Nacional proponiendo y La Guaira agazapado, buscando espacios y algún error para marcar. Los locales le ponían tranquilidad al partido, sabían que tenían el resultado a su favor, pese a estar empatando como local.



Con Omar Duarte, Autuori quería aumentar el volumen ofensivo, pero ni él, ni Ceppelini ni Aldo Leao le cambiaban la cara a un Nacional que se cansó de dilapidar opciones.



Al final, Nacional clasificó sin mucho brillo, pero las alarmas se prenden pensando en Libertad de Paraguay, un equipo que será más competitivo. La ida será en Asunción y la vuelta en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín