Mal momento de Atlético Nacional: ahora empató con River de Uruguay

El pésimo año que tuvo el fútbol colombiano en la Libertadores ahora tiene una secuela en la Copa Suramericana, en la que Atlético Nacional, tres veces subcampeón del torneo, decepcionó en el partido de ida de la segunda fase, contra River Plate de Uruguay. Al final, el 1-1 deja en ventaja al equipo uruguayo, que con un empate sin goles o una victoria por cualquier marcador estará en octavos de final. Cabe recordar que en la Suramericana aplica la norma del gol visitante.

Es el tercer partido seguido en el que Nacional no gana: venía de empatar 2-2 con América y de perder 2-1 con Patriotas, el último de la tabla de la primera división colombiana. Y en este partido no mostró superioridad en ningún momento, aunque los últimos minutos dejaron la sensación de que se pudo haber logrado un poco más.



A Nacional le costaba muchísimo llegar al arco visitante. De hecho, el gol con el que se fue en ventaja nació de un contraataque, al tomar un rebote de un cobro de tiro de esquina y una salida rápida que terminó con un pase al centro del área de Jéfferson Duque y un remate de Vladimir Hernández con el arco vacío, tras un pequeño rebote.

Dentro de las rotaciones que suele hacer Juan Carlos Osorio en sus alineaciones, puso en su línea de tres zagueron a un novato, Yerson Mosquera, de apenas 19 años.



El debut no fue bueno y terminó en una expulsión en la que se juntaron su inocencia y el exceso de rigor del árbitro peruano Ángel Arteaga, que consideró que había agredido a Pablo Neris, delantero de River. ¿Le ganó de experiencia el atacante? Pues Neris, con apenas 20 años, ya tiene 51 partidos en la Liga uruguaya.



Osorio terminó recomponiendo su defensa con otro debutante, Jimer Fory, de 18 años. Y dejó al equipo sin delanteros, al sacar a Duque. Nacional terminó metido en su campo y sometido por River, al que se le veía muy cerca del empate. Y este llegó en un cobro de tiro de esquina de Nicolás Rodríguez desde el sector derecho y un remate del zaguero Horacio Salaberry, quien tuvo un paso poco brillante por Santa Fe en 2016, pero que en este partido fue una de las grandes figuras, tanto en la defensa como en el ataque.

Ni metiendo a los experimentados (Jarlan Barrera y Deinner Quiñónez por Andrés Andrade y Yerson Candelo), ni tampoco con otra prueba de la cantera (Yair Mena, con solo tres partidos profesionales, en lugar de Vladimir Hernández), Osorio le e contró la vuelta al partido. Y no porque River se haya metido atrás. Al contrario: los uruguayos trataron de aprovechar que tenían un jugador más y metieron más de un susto a la defensa local, a tal punto de que el portero Aldair Quintana tuvo un par de intervenciones.



Si Osorio se quejó en su momento de la falta de intensidad del fútbol colombiano, su equipo fue una muestra de eso anoche, cuando su juego fue lento y sin sorpresa. Y tendrá que mejorar mucho, con la nómina que decida el técnico, para mantener el sueño de ganar la Suramericana, una asignatura que tiene pendiente hace rato.





