Atlético Nacional sacó un punto a puro gol en Montevideo

Atlético Nacional empató 4-4 con Club Nacional de Uruguay por la segunda fecha del grupo F en la Copa Libertadores 2021. El conjunto uruguayo aprovecho varios errores defensivos a través del argentino Gonzalo Bergessio, quien marcó un triplete. Los colombianos, aunque se pusieron en dos oportunidades al frente del marcador, no les alcanzó para mantener la diferencia y pudieron rescatar un punto gracias al juego colectivo de Andrés Andrade y Jarlan Barrera.

Al minuto 5, el local asomó sobre el arco de Aldair Quintana, tras una jugada colectiva que derivó en un remate de Camilo Cándido, que pegó en el vertical derecho. Inmediatamente, Atlético Nacional reaccionó a través de Andrés Andrade, pero no logró ser eficaz en el último tercio del campo contrario.



Sobre el minuto 9 una incursión por derecha de Andrade, no logró conectarla Jefferson Duque, quien tuvo que recolectar la pelota desde el sector izquierdo, para mandar un centro al corazón del área donde llegó Jarlan Barrera, quien, con golpe de cabeza, mandó la pelota al fondo de la red, pasando al frente del marcador el conjunto colombiano.



Pero la ventaja no duró mucho, al minuto 11, luego de un saque de banda, Leandro Fernández ganó una pelota sobre el sector derecho, el ex Independiente de Avellaneda eludió dos contrarios y envió un centro para que Gonzalo Bergessio definiera con comodidad a la salida del arquero Quintana, igualando el marcador en la fría noche montevideana.



El local se animó con la paridad y al minuto 14 aprovechó un descuido en marca Atlético Nacional, Felipe Carballo en velocidad le ganó a la zaga contraria y sobre la línea, Yerson Mosquera evitó el segundo gol. Leandro Fernández remató de nuevo, pero la pelota se fue desviada del arco custodiado por Quintana.



Los verdolagas volvían a la carga y al minuto 21, el ‘Rifle’ Andrade desde el sector izquierdo envió un centro al área para que Duque cabeceara la pelota, pero el arquero Guillermo Centurión logró contener el remate y el rebote no pudo cazarlo el delantero antioqueño. Un par de minutos después, Andrade tuvo el segundo en una acción de volea luego de un centro desde el sector derecho por parte de Yerson Candelo.



Al minuto 26, Andrade hizo una devolución al arquero Aldair Quintana quien la recibió con las manos, el árbitro central Augusto Aragón no dudó en sancionar un tiro libre indirecto a favor del conjunto uruguayo. Sin embargo, el lanzamiento terminó rebotando en la barrera. Al minuto 38, Fernández tuvo un mano a mano que logró rechazar Geisson Perea.



Los ánimos se estaban calentando poco a poco, tras un lanzamiento de esquina, Guzmán Corujo le pegó sin balón a Mosquera, el equipo visitante salió a defender al defensor juvenil y tras una discusión, el árbitro decidió en expulsar a Corujo al minuto 42, quedándose el local con 10 jugadores.



Pero en tiempo de descuento, una serie de pases desde la mitad del campo contrario, surgido de Baldomero Perlaza, Yerson Candelo, Bryan Rovira, Jarlan Barrera, derivando en un pase al corazón del área para que Andrés Andrade definió para marcar la ventaja parcial. Sin embargo, Leandro Fernández antes de concluir el primer tiempo, aprovechó un descuido en marca para irse al descanso con empate 2-2 en el marcador.



En la etapa complementaria, Club Nacional salió al ataque y al minuto 6, Bergessio aumentó el marcador, tras aprovechar un centro de Cándido desde el sector derecho y el ex San Lorenzo anticipó a Perea, poniéndose al frente del marcador. Alexandre Guimarães realizó dos cambios: sacó a Yerson Mosquera y Sebastián Gómez, para darle paso a Emmanuel Olivera y Alex Castro.



Pero el ‘bolso’ seguía con furia en ataque y al minuto 19 tras un tiro libre cobrado por Fernández desde el sector derecho, le quedó en el centro del área a Bergessio, quien de golpe de cabeza marcó el cuarto para el conjunto uruguayo. El tercero en su cuenta personal.



Sin embargo, y a pesar de la desventaja en el resultado, al minuto 30, un centro al área derivó en gol en contra de Orihuela, quien hacía unos minutos había ingresado al partido. Poniendo suspenso al encuentro con un 4-3 trepidante. Al minuto 33, Atlético Nacional tuvo el empate, pero Geisson Perea no logró aprovechar una pelota aérea que llegaba sobre el sector izquierdo del arquero local.



Los minutos finales tenía a Atlético Nacional buscando la paridad, Nacional de Uruguay se resguardaba en su área e intentaba salir en velocidad. Sobre el minuto 40, el conjunto verdolaga que no había renunciado al ataque y luego de un pase de Andrade para Jarlan Barrera, el samario empujó la pelota al fondo de la red, en un épico empate a cuatro goles.



Pese al empate, Atlético Nacional seguía luchando por conseguir la victoria, Jarlan Barrera al minuto 44, remató la pelota desde el sector derecho, pero se fue desviado por centímetros. Nacional de Uruguay no se quedaba atrás y también buscaba el triunfo de local mediante la pelota quieta, pero no era preciso.



Al final, ambos equipos se brindaron en un gran juego y dividieron puntos en Montevideo, siendo un gran negocio para los colombianos quienes habían ganado en el primer partido contra Universidad Católica de Chile.



En la próxima fecha, Club Nacional enfrentará a Universidad Católica de Chile en Santiago, mientras que Atlético Nacional recibirá en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira a Argentinos Juniors.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8

