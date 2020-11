Justicia argentina abrió investigación penal por muerte de Maradona

Las autoridades judiciales de la localidad argentina de San Isidro ya investiga las circunstancias de la muerte de Diego Maradona, y la fiscal de Benavidez Laura Capra, a cargo del expediente, ya logró ingresar al barrio cerrado San Andrés, donde falleció a los 60 años la leyenda del fútbol argentino y mundial.



(Noticia de contexto: Luto mundial: Falleció Diego Armando Maradona)

Los fiscales John Broyad, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, que también intervienen en la investigación, todavía no ingresaron al barrio cerrado.



Según supo LA NACION, del Grupo de Diarios de América, al cual pertenece EL TIEMPO, los investigadores buscarán hablar con alguna de las hijas de Maradona y conseguir su permiso para avanzar con la realización de una autopsia.



(También lea: ¡Tristeza!: los sentidos mensajes tras la muerte del Diego)



Este tipo de investigaciones se inician de manera protocolar cada vez que ocurre una muerte fuera de un hospital y no hay un médico en el lugar para establecer con certeza las causales.

Fotografía de la entrada a la residencia del astro del fútbol Diego Maradona. Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Fuentes de la investigación dijeron a este medio estar convencidos de que no se trató de una muerte violenta. También se dirigen al lugar personal de atención a la víctima, un equipo de psicólogos y asistencia tutelar.



(Además lea: El drama de Ruggeri al enterarse de la muerte de Maradona)



Diego Armando Maradona murió este mediodía en la casa que habitaba en el barrio San Andrés, en la zona de Tigre. Según se supo, se descompensó y sufrió un paro cardíaco, pero no resistió y no pudo ser reanimado por los médicos de las nueve ambulancias que se acercaron hasta el lugar.

LA NACIÓN (GDA)