Adiós a Diego Maradona: el mundo del fútbol llora a su D10s

El mundo del fútbol hizo ayer una dolorosa pausa. Se detuvo de manera súbita, como una pelota pinchada en la mitad de la cancha, para llorar, lamentar, homenajear, recordar y despedir a Diego Armando Maradona, el pelusa, el barrilete cósmico, el 10, el zurdo, el dios del fútbol, el que junto con Pelé subió al Olimpo del fútbol, y el que ayer perdió el partido de su vida, el más importante. Falleció a los 60 años, dejando un enorme orificio en el corazón del deporte.

La noticia estalló como una bomba este miércoles por la mañana y de inmediato tuvo repercusiones en todo el mundo, en una cadena de lamentos e incredulidad. Maradona, sí, Diego Maradona había muerto. Estaba convaleciente y delicado, se sabía. Se recuperaba en su residencia privada, en Nordelta, distrito de Tigre, a 40 km al norte de Buenos Aires, luego de una operación por un hematoma en la cabeza que ya había desatado clamores mundiales por su salud. El 11 de noviembre fue dado de alta, y el fútbol tomó un respiro, pese a que su salud era delicada y atravesaba un síndrome de abstinencia.



Fue el fiscal John Broyad quien dio los detalles confirmados, cuando la noticia ya era mundial. “No se advirtió ningún signo de criminalidad. No se advirtió ningún signo de violencia. El fallecimiento no posee más que características naturales”, dijo, y era real, Diego estaba muerto.



De inmediato comenzó el duelo mundial. Futbolistas, exfutbolistas, periodistas, artistas, hinchas, personalidades de la cultura y la política, anónimos y famosos, reaccionaron en todos los idiomas y de manera triste por una muerte que si bien lo acechaba, y lo acechó muchas veces, resultó demasiado inesperada.

El mundo llora al ‘10’

Los aficionados de Maradona, argentinos y no argentinos, desde Cuba hasta Medio Oriente, de rincón a rincón, lamentaron la pérdida de un futbolista que fue más que un futbolista: un mito, un símbolo de rebeldía en la cancha y fuera de ella. El presidente argentino Alberto Fernández declaró tres días de duelo nacional, y se anunció que el funeral será en Casa Rosada (sede de gobierno).



Mientras tanto, los aficionados reaccionaron con nostalgia, lágrimas y desazón, como si una parte de ellos les fuera arrancada a la fuerza. El exfutbolista Óscar Ruggeri no se contuvo y lloró durante su programa en la cadena ESPN. “Este pibe nos cambió la vida. No hay un argentino que no esté llorando”, dijo.



Boca Juniors, mientras tanto, ofreció el estadio La Bombonera para rendir los homenajes póstumos para un futbolista que es y seguirá siendo ícono de ese club, y de otros. Porque Maradona dejó un pedacito de Maradona en cada lugar que visitó, donde jugó o donde simplemente estuvo de paso.



La afición del Nápoles, donde a Maradona en verdad lo consideran un dios, arropó sus calles con banderas y homenajes para el eterno ‘10’. El club propuso cambiar el nombre del mítico estadio San Paolo por estadio Diego Armando Maradona. Y en Brasil, Pelé anticipó un reencuentro. “Algún día podremos jugar juntos al fútbol en el cielo”, dijo.



Se va un futbolista que fue controvertido, que ganó muchas batallas en la cancha (como el Mundial de México en 1986) y perdió muchas afuera (por sus excesos); pero también se va un ícono de la cultura popular, un artista de la lucha y de la pelota: se va el Diego, el futbolista rebelde, el ‘dios del fútbol’.

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO@PabloRomeroET

