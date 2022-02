El Atalanta, uno de los equipos con más capacidad anotadora de Europa en las últimas temporadas, se encomendó a su central, el suizo-albanés Berat Djimsiti, para superar 2-1 al Olympiacos, que encajó dos tantos de un defensa que rescató a tiempo a su equipo.

El Atalanta, atascado en su pelea por alcanzar la Liga de Campeones tras empatar contra el Juventus la pasada jornada, necesitaba darse una alegría en la Liga Europa, competición a la que cayó después de acabar tercero en la fase de grupos de la máxima competición continental.



No pudo con el Manchester United y el Villarreal y tuvo que conformarse con jugar en un torneo menor. Su primer rival representa todo lo contrario que el Atalanta. El Olympiacos, y más a domicilio, es un equipo que no ataca. Sólo defiende. Y, al conjunto dirigido por Gian Piero Gasperini no le tiembla el pulso a la hora de tocar arrebato para golpear a las porterías contrarias.

Susto con Muriel

Las alarmas se encendieron por la molestia que sufrió el colombiano Luis Fernando Muriel, que no pudo jugar el segundo tiempo.



Muriel fue sustituido en el descanso por molestias musculares en el muslo derecho. El colombiano será evaluado en los próximos días para determinar qué le sucedió, según se reportó desde Italia.



Atalanta ya tiene lesionado a Duván Zapata, que se perdería el resto de la temporada. Ahora, se espera reporte de la salud de Muriel, que ya se perdió la pasada convocatoria de la Selección Colombia por un tema de salud no precisado.



DEPORTES