Colombia, único país que dejó de hacer un Mundial y una Copa América

El 11 de julio de 1982, en las pantallas del estadio Santiago Bernabéu, y mientras Italia celebraba su tercer título mundial, se leía un mensaje que nunca se cumplió: “Nos vemos en Colombia 86”.



La historia comenzó mucho antes, en febrero de 1973, cuando una comisión de la Fifa visitó a Colombia para ver las condiciones para realizar el Mundial. El presidente de la época, Misael Pastrana Borrero, los recibió en la casa de gobierno y les organizó un agasajo.

Belisario Betancur Foto: CEET

Un personaje fue clave para la consecución de la sede, Alfonso Senior Quevedo, cabeza visible del fútbol colombiano por entonces y con muy buena consideración por parte de la Fifa. Era amigo personal de sir Stanley Rous, el presidente de la entidad.



Senior logró convencer a la Fifa y el 9 de junio de 1974 se anunció que Colombia organizaría la Copa del Mundo de 1986. La iniciativa tuvo inicialmente el respaldo del recién elegido presidente Alfonso López Michelsen.



Sin embargo, en ese cuatrienio no hubo ningún avance al respecto. El sucesor de López Michelsen, Julio César Turbay Ayala, tomó dos acciones: creó la Corporación Colombia-86, para recaudar fondos del sector privado, y en campaña prometió la construcción del estadio Metropolitano de Barranquilla. El 7 de diciembre de 1979 se puso la primera piedra del escenario.



Pero el tema no era suficiente. Y las exigencias de la Fifa también eran grandes: 12 estadios con capacidad mínima de 40.000 personas para la primera fase, otros cuatro para 60.000 espectadores y dos más que pudieran recibir 80.000 fanáticos. Hoy todavía no existen.



Además se ordenaba la instalación de una torre de comunicación en Bogotá, el congelamiento de las tarifas hoteleras para los miembros de la Fifa a partir del primero de enero de 1986 y la construcción de aeropuertos con capacidad de recibir aviones tipo jet.



Ya para la época del anuncio en el estadio Santiago Bernabéu, las dudas alrededor del Mundial eran cada vez más grandes. León Londoño Tamayo, que sucedió a Senior en la presidencia de la Federación, aseguraba tener 97 empresas dispuestas a aportar el dinero para hacer el torneo.



El 25 de octubre de 1982, en una alocución televisada, el presidente Belisario Betancur Cuartas anunció la renuncia a organizar el Mundial, calificando de “extravagancias” las peticiones de Fifa. Cuatro días antes, Gabriel García Márquez obtuvo el premio Nobel de Literatura. Betancur consideró que la vitrina que se perdía con el Mundial se recuperaba con Gabo.

Copa América 2021

34 años después del fallido Mundial, Colombia apareció para realizar la segunda cita a nivel de selecciones más importante en Sudamérica: la Copa América.



En junio de 2019 la Conmebol anunció que en asociación con Argentina, Colombia sería el país que organice la edición 2020 de este torneo.



Este estaba dispuesto para alinearse con el calendario de la UEFA, jugando los torneos de selecciones como Eurocopa y Copa América en los años pares.

Presidente Iván Duque. Foto: Presidencia

El presidente de Colombia, Iván Duque, aceptó formalmente la organización del torneo el 27 de junio de 2019.



Sin embargo, antes de la decisión de cambiar de sede los partidos que se iban a jugar en Colombia, el torneo sufrió demasiados tropiezos para llevarse a cabo.



Primero fue el covid. La inminente pandemia que sacudió al planeta en 2020 hizo que la Copa América se terminara aplazando un año, quedando para este 2021.



Luego, las selecciones invitadas desde Asia, Catar y Australia, se bajaron del torneo por la pandemia con la que aún convive el mundo.



Faltando poco más de un mes para la realización del torneo, Colombia entró en una crisis social y de orden público a causa de un Paro Nacional que se extiende hasta hoy.



Este paro desencadenó en la afectación de torneos de baloncesto, tenis, campeonatos mundiales de ciclismo e incluso el mismo desarrollo del fútbol nacional.



La Liga local sigue en suspenso, sin saber en qué estadios jugar, mientras que los equipos colombianos que juegan torneos internacionales han jugado partidos con disturbios afuera de los estadios y han tenido que trasladarse a jugar sus partidos en Ecuador o Paraguay.



Con la decisión de la Conmebol este jueves acerca de la Copa América, Colombia se queda solamente con la edición 2001 organizada en el país. Un torneo sin Argentina, pero ganado por la Selección Colombia.



