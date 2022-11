La selección de Costa Rica, la primera rival de España en el Mundial de fútbol de Qatar 2022, sigue preparando su debut en el campeonato en el estadio Al Ahli de Doha, su campo habitual de entrenamientos, y este lunes lo hizo reforzando la seguridad en sí misma, reclamando para sí el poder considerarse también una de las favoritas a ganar el campeonato.

A dos días del encuentro que les medirá a la España de Luis Enrique en el estadio Al Thumama de Doha -horas después de que Alemania se enfrente, en el otro partido del grupo, a Japón-, Costa Rica pide respeto. Jewison Bennette, una de sus jóvenes estrellas, habló de tener "el sueño de ganar el Mundial" nada más llegar a la concentración de Kuwait, previa a la llegada al país anfitrión, el pasado viernes.

Suárez se tiene confianza

Luis Fernando Suárez (izq.) celebra con Keylor Navas (der.) la clasificación de Costa Rica a Catar 2022. Foto: Alberto Estévez. Efe

El técnico colombiano, Luis Fernando Suárez, está muy optimista con lo que pueda hacer su equipo en este Mundial.



El técnico conversó con La Dupla sobre el primer reto contra España, y se refirió a las recientes palabras del entrenador Luis Enrique:, quien aseguró que era el mejor entrenador del mundo, en un mensaje de confianza personal.



Pues Suárez, en ese duelo de confianza, quiere ganar y se siente mejor que su colega y rival, Luis Enrique. “Él no es el mejor, es el segundo, porque yo soy el mejor", aseguró el colombiano.



"Creo que uno debe creerse el mejor, si yo voy a pensar que no sé nada, que los entrenamientos míos no sirven... Yo valoro lo que dijo y que se puede tomar de muchas maneras y me parece lo mejor que pudo haber dicho, pero dijo algo equivocado; el mejor soy yo”, agregó al explicar su opinión.



