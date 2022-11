A tan solo cinco días para que comience la fiesta del fútbol mundial en Qatar, Adidas lanzó su comercial oficial que puso a vibrar los corazones de todos los hinchas alrededor del mundo y aumentó la expectativa por la cita mundialista que solo se da cada cuatro años.



En el comercial se puede ver al astro del balompié argentino disputando un partido de futbolín con su yo de 19 años cuando fue convocado por primera vez a conformar la nómina de su selección para disputar el mundial de Alemania 2006.

Aunque el mundial de Qatar 2022 podría ser el último en la carrera profesional de Messi los creativos de la marca de ropa deportiva que confeccionan la camiseta de la selección argentina quisieron brindar un homenaje a la estrella del fútbol y al jugador que ha sido considerado como uno de los mejores de todo el globo, sino es que el mejor, según muchos de sus aficionados.



Con la pieza audiovisual lanzada por la casa deportiva Adidas, los aficionados a la selección Albiceleste recordaron al ídolo Messi de 19 años, con el cabello largo y la icónica camiseta azul oscura marcada con el número 19, que posteriormente se convirtió en la titular del número 10 y con la que se disputó y ganó siete veces el codiciado Balón de Oro.

catch our family reunion all World Cup long 🏡#ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/UCNG2WBnLg — adidas (@adidas) November 14, 2022

En el video también aparecen otras estrellas del fútbol como Pedri, Musiala o Hakimi, Son o Lukaku que junto a Messi demuestran las habilidades con las que han conquistado las canchas del mundo y la gloria del deporte.



Hay que recordar que la cita mundialista comienza el próximo 20 de noviembre con un encuentro que disputarán la selección local de Qatar y el combinado latinoamericano de Ecuador. Mientras que el primer encuentro de la selección argentina con las canchas del país árabe será el 22 de noviembre cuando enfrentará al seleccionado de Arabia Saudita.

