Carlos Queiroz, entrenador de Irán, aseguró que la prensa tiene todo el derecho del mundo a preguntar sobre la situación política de Irán, pero que esta no hace las mismas preguntas a otros países que también pueden tener problemas políticos.

"No importa si es justo o no", dijo Queiroz al ser preguntado sobre si es justo que los futbolistas iraníes sean cuestionados con preguntas políticas.

La molestia de Queiroz

"La prensa tiene derecho a preguntar. Para nosotros no hay problema, pero es importante que si nosotros respetamos, vosotros respetéis. No hay nada malo que la prensa pregunte lo que quiera. Nosotros tenemos la libertad de responder o no. Lo que me extraña es que no hacéis esas mismas preguntas a otros países que pueden tener problemas también. No creo que sea justo preguntarles solo a ellos y juzgarles".



En el tema deportivo, Irán juega este viernes su segundo partido en la fase de grupos contra Gales.



"Es una oportunidad para disfrutar del fútbol. Ellos tienen a Bale, son un equipo fantástico con una afición que aprieta mucho. No podría haber un ambiente mejor para poder disfrutar de un partido de partido. Tenemos muchas ganas porque los jugadores están tranquilos y mañana tenemos un rival propicio para disfrutar".

"Hemos aprendido mucho de ese encuentro. Hemos concedido más goles en un partido que en tres años. No es normal. Es uno de esos partidos en los que puede pasar. Los grandes equipos saben recuperarse de esos malos resultados", apuntó el técnico portugués.



Sobre Gareth Bale, capitán de Gales, Queiroz dijo que es uno de los mejores, no solo por su fútbol, sino también por su carácter. "Es un líder de todo lo que ocurre dentro del campo. Es muy inteligente. No tuve la oportunidad de trabajar con él, pese a que intentamos ficharle. Su carrera habla por sí sola".



EFE

