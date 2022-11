Un Luis Enrique Martínez suelto, natural, mostrando cómo es de puertas adentro, hizo su primer directo como 'streamer', con picos de audiencia que acariciaron los 200.000 seguidores y con sentido del humor, admitió que le gusta el mote de 'Luis Padrique' y saludó al exfutbolista Mauro Tassotti, que le rompió la nariz en el Mundial de Estados Unidos 1994, e incluso a su excompañero nigeriano en el Barcelona Emmanuel Amunike.

"Luis Padrique me gusta mucho", dijo en un directo que fue el primer paso de un proyecto que mantendrá durante el Mundial de Qatar, en el que se divirtió durante una hora respondiendo a sus seguidores, tras hacer realidad una idea de su hijo Pacho.

DT 'streamer'



"Esta idea surge porque veo a mi hijo ver a 'streamers' y le pregunté el sentido de estar tantas horas viendo a un tío. Los jóvenes hacen tres o cuatro cosas a la vez. Se nos ocurrió hacerlo desde dentro del Mundial para que la gente conozca cosas de la selección", desveló.



"Empezó como una broma, pero hemos ido pensando en desarrollarlo, no hay ninguna estructura, no somos expertos, pero hay mucha ilusión. No tengo intención de que se enfade la prensa porque piense que estoy ocupando su puesto. Es información sencilla, amena. No es el lugar para las cosas más importantes y en ningún caso con ninguna mala intención a ningún medio", justificó.

Luis Enrique habló de un día duro por tener que comunicar a José Luis Gaya que tenía que abandonar la concentración de la selección española y regresar a Valencia por su esguince de tobillo.



"Ha demostrado con su comportamiento a lo largo de su carera que es de los mejores. Hoy ha demostrado cómo encajar un golpe bajo de manera profesional", dijo.

El show de Luis Enrique en su estreno como streamer.



PADRE. 💘 pic.twitter.com/xfyjvaq7ca — Relevo (@relevo) November 18, 2022

Contó interioridades, como la sesión de fotos que los internacionales hicieron para la FIFA este viernes y la satisfacción por el buen estado del campo de entrenamiento junto a las instalaciones de la Universidad de Qatar. "A ver si a alguno le da por estudiar", bromeó.



"No hay lujo, pero tampoco lo necesitamos y así reforzamos el objetivo de crecer con problemas, como ha sido comunicar a Gayá que se tiene que ir a casa. Es la historia de la vida y mañana hay que acoger con cariño a Balde. Lo que nos junta son los problemas graves y hay que afrontarlos, dejarlos pasar y prepararse para lo que viene", comentó.

Su humor lo mostró cuando leyó un cántico que le dedicaban en su etapa de jugador en referencia al también exfutbolista Emmanuel Amunike.



"Un gran saludo a Amunike, a un compañero y amigo que tengo muy presente. Muchas gracias por recordármelo", bromeó entre risas.



"Ya ni me acuerdo del codazo de Tassotti. Tuve la oportunidad de conocerlo, me llevó un tiempo, no os voy engañar, porque fue muy injusta la manera de salir del Mundial. Me tocó a mí, que también metí codazos aunque no rompí ninguna nariz. Le mando un fuerte abrazo", dijo vestido con una camiseta blanca que mostraba a Naranjito, mascota del Mundial'82, en el pecho con el 21, su dorsal en el pasado.

Promesas si gana el Mundial



Prometió teñirse el pelo o ponerse un 'piercing' si España gana el Mundial en Doha. "Si ganamos el Mundial me pinto el pelo de colores o me hago un piercing”".



Y desveló que dentro Busquets "los controla a todos, es el capataz", y que a Pedri, Jordi Alba, Ferran o Gavi "les gusta mucho la guasa"."El chat va como Nico Williams", soltó cuando tenía tantos mensajes que no le daba tiempo a leerlos antes de dejar elogios a Ansu Fati y Marco Asensio, jugadores que han ganado posibilidades para ser titulares en el estreno del Mundial ante Costa Rica.



"El primer día que jugó Ansu con la selección en casa ante Ucrania y el primer balón que tocó hizo un caño, se metió en el área con dos regates y le hicieron penalti, dije, ¿esto qué es, Oliver y Benji? Marco Asensio está en un momento maravilloso, en formá máxima y motivado como nunca", elogió.



Con naturalidad trató preguntas sobre los ausentes de la lista e incluso mandó un saludo cariñoso a Borja Iglesias, delantero del Betis. "Lo que me fastidia a mí es dejar algunos jugadores en casa. Lo entiendo, es el debate que hay y es lógico, tiene que ser así pero soy el que toma las decisiones", señaló.



"El Panda (Borja Iglesias) lleva muchos goles y muy buenos. Ha sido una pena porque además de su gran nivel tiene una energía tan bonita que se merece todo lo mejor. Le mando un abrazo", aseguró antes de elegir a David Villa como el mejor jugador de la historia de la selección española.



