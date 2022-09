España-Alemania será el duelo más atractivo de la primera fase del Mundial de fútbol de Catar-2022 (21 de noviembre-18 de diciembre), en el Grupo E, con otro destacado Bélgica-Croacia, en el F, tras el sorteo realizado este viernes en Doha.



Además, habrá otros emparejamientos atractivos, con el Portugal-Uruguay del Grupo H, mientras que Argentina y México se verán las caras en la llave C. España y Alemania se han enfrentado cuatro veces en Mundiales, la última en semifinales de Sudáfrica-2010, que se saldó con victoria de la Roja por 1-0.

Calendario

Costa Rica completó el cuadro de clasificados este martes, al vencer 1-0 a Nueva Zelanda en la última repesca en Doha (Catar).



Este es el calendario completo de la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022 (juegos en horario de Colombia):

GRUPO A

Facebook Twitter Linkedin

Imágenes del partido entre Ecuador y la Selección Colombia. Foto: Cortesía Federación Colombiana de Fútbol

Catar, Ecuador, Senegal, Países Bajos



Primera jornada: 20 y 21 de noviembre

Catar-Ecuador (11 a. m.) - 20 de noviembre

Senegal-Países Bajos (5 a. m.) - 21 de noviembre



Segunda jornada: 25 de noviembre

Catar-Senegal (8 a. m.)

Ecuador-Países Bajos (11 a. m.)



Tercera jornada: 29 de noviembre

Ecuador-Senegal (10 a. m.)

Países Bajos-Catar (10 a. m.)

GRUPO B

Facebook Twitter Linkedin

Harry Kane marcó el gol de la victoria contra Croacia por la Liga de Naciones: Inglaterra 2-1. Foto: AFP



Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales vs Ucrania



Primera jornada: 21 de noviembre

Inglaterra-Irán (8 a. m.)

Estados Unidos-Gales (2 p. m.)



Segunda jornada: 25 de noviembre

Gales vs. Irán (5 a. m.)

Inglaterra-Estados Unidos (2 p. m.)



Tercera jornada: 29 de noviembre

Gales-Inglaterra (2 p. m.)

Irán-Estados Unidos (2 p. m.)

GRUPO C

Facebook Twitter Linkedin

Argentina es la selección campeona de América. Foto: AFP



Argentina, Arabia Saudí, México, Polonia



Primera jornada: 22 de noviembre

Argentina-Arabia Saudí (5 a. m.)

México-Polonia (11 a. m.)



Segunda jornada: 26 de noviembre

Polonia- Arabia Saudí (8 a. m.)

Argentina-México (2 p. m.)



Tercera jornada: 30 de noviembre

Polonia-Argentina (2 p. m.)

Arabia Saudí-México (2 p. m.)

GRUPO D

Facebook Twitter Linkedin

Mbappé en encuentro entre Francia y Sudáfrica. Foto: AFP



Francia, Australia, Dinamarca, Túnez



Primera jornada: 22 de noviembre

Dinamarca-Túnez (8 a. m.)

Francia-Australia (2 p .m.)



Segunda jornada: 26 de noviembre

Túnez-Australia (5 a. m.)

Francia-Dinamarca (11 a. m.)



Tercera jornada: 30 de noviembre

Túnez-Francia (10 a. m.)

Australia-Dinamarca (10 a. m.)

GRUPO E

Facebook Twitter Linkedin

Costa Rica. Foto: EFE



España, Costa Rica-Nueva Zelanda, Alemania, Japón



Primera jornada: 23 de noviembre

Alemania-Japón (8 a. m.)

España-Costa Rica (11 a. m.)



Segunda jornada: 27 de noviembre

Japón vs. Costa Rica (5 a. m.)

España-Alemania (2 p. m.)



Tercera jornada: 1 de diciembre

Japón-España (2 p. m.)

Costa Rica-Alemania (2 p. m.)

GRUPO F

Facebook Twitter Linkedin

La selección de Bélgica terminó el año como el mejor equipo de naciones con una calificación de 1727. En la foto el jugador Kevin de Bruyne durante el Mundial de Rusia 2018. Foto: John Sibley / REUTERS



Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia



Primera jornada: 23 de noviembre

Marruecos-Croacia (5 a. m.)

Belgica-Canadá (2 p. m.)



Segunda jornada: 27 de noviembre

Bélgica-Marruecos (8 a. m.)

Croacia-Canadá (11 a. m.)



Tercera jornada: 1 de diciembre

Croacia-Bélgica (10 a. m.)

Canadá-Marruecos (10 a. m.)

GRUPO G

Facebook Twitter Linkedin

Nerymar Foto: AFP



Brasil, Serbia, Suiza, Camerún



Primera jornada: 24 de noviembre

Suiza-Camerún (5 a. m.)

Brasil-Serbia (2 p. m.)



Segunda jornada: 28 de noviembre

Camerún-Serbia (5 a. m.)

Brasil-Suiza (11 a. m.)



Tercera jornada: 2 de diciembre

Camerún- Brasil (2 p. m.)

Serbia-Suiza (2 p. m.)

GRUPO H

Facebook Twitter Linkedin

Selección Portugal Foto: AFP



Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur



Primera jornada: 24 de noviembre

Uruguay-Corea del Sur (8 a. m.)

Portugal-Ghana (11 a. m.)



Segunda jornada: 28 de noviembre

Corea del Sur-Ghana (8 a. m.)

Portugal-Uruguay (2 p. m.)



Tercera jornada: 2 de diciembre

Corea del Sur-Portugal (10 a. m.)

Ghana-Uruguay (10 a. m.)

OCTAVOS DE FINAL:



3 de diciembre

Octavos 1: Primero del grupo A vs Segundo del grupo B (10 a. m)

Octavos 2: Primero del grupo C vs Segundo del grupo D (2 p. m.)



4 de diciembre

Octavos 6: Segundo del grupo C vs Primero del grupo D (10 a .m.)

Octavos 5: Segundo del grupo A vs Primero del grupo B (2 p.m.)



5 de diciembre

Octavos 3: Primero del grupo E vs Segundo del grupo F (10 a. m.)

Octavos 4: Primero del grupo G vs Segundo del grupo H (2 p. m.)



6 de diciembre

Octavos 7: Segundo del grupo E vs Primero del grupo F (10 a. m.)

Octavos 8: Segundo del grupo G vs Primero del grupo H (2 p.m.)

CUARTOS DE FINAL



9 de diciembre

Cuartos 2: Octavos 3 vs Octavos 4 (10 a. m.)

Cuartos 1: Octavos 1 vs Octavos 2 (2 p. m.)



10 de diciembre

Cuartos 4: Octavos 7 vs Octavos 8 (10 a. m.)

Cuartos 3: Octavos 5 vs Octavos 6 (2 p. m.)

SEMIFINALES

13 de diciembre

Semifinal 1: Cuartos 1 vs Cuartos 2 (2 p. m.)



14 de diciembre

Semifinal 2: Cuartos 3 vs Cuartos 4 (2 p. m.)

TERCER Y CUARTO PUESTO

17 de diciembre

Perdedor semifinal 1 vs Perdedor semifinal 2 (10 a. m.)

FINAL

18 de diciembre

Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2 (10 a. m.)



DEPORTES