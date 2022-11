Falta poco para dar inicio al Mundial de Qatar 2022 y ya el ambiente futbolero se comienza a sentir en dicho país y en cada rincón del mundo. Muchas personas se han reunido en los últimos días en los diferentes estadios de Qatar para darle la bienvenida a sus equipos. Así serán los horarios, fechas y plataformas de transmisión para no perderse ningún encuentro.

El próximo domingo 20 de noviembre se llevará a cabo la inauguración del evento futbolístico más esperado y el cual se da cada cuatro años: el Mundial de fútbol. Varios artistas como el colombiano J Balvin, BTS, Jung-kook, Black Eyed Peas, Nora Fatehi, Patrick Nnaemeka Okorie, Aisha, Trinidad Cardona, Davido, entre otros, han sonado para el evento de apertura del Mundial. El horario de inicio del espectáculo será a las 10:00 a. m.(hora de Colombia) y podrá verse por ‘DirecTV’, ‘Caracol’ y’RCN’.



Primera vez que el mundial se realizará a finales de año. Foto: iStock

El partido de apertura será protagonizado por el equipo del país anfitrión y la selección ecuatoriana a las 11 de la mañana, hora colombiana, en el estadio Al Bayt y será transmitido por ‘DirecTV’, ‘Caracol’ y ‘RCN’. Cabe resaltar que el primer canal mencionado es el único que transmitirá todos los partidos que se jugarán en el Mundial.

Partidos, fechas y horarios (fase de grupos)

Lunes 21 de noviembre

8:00 a. m. Inglaterra VS. Irán

11:00 a. m. Senegal VS. Países Bajos (‘Caracol’ y ‘RCN’)

2:00 p. m. Estados Unidos VS. Gales (Caracol’ y ‘RCN’)



Martes 22 de noviembre

5:00 a. m. Argentina VS. Arabia (Caracol’ y ‘RCN’)

8:00 a. m. Dinamarca VS. Túnez

11:00 a. m. México VS. Polonia (Caracol’ y ‘RCN’)

2:00 p. m. Francia VS. Australia

Miércoles 23 de noviembre

El mundial siempre se ha llevado a cabo cada cuatros años a mitad de año. Esta vez, cambiaron las costumbres. Foto: iStock

5:00 a. m. Marruecos VS. Croacia (Caracol’ y ‘RCN’)

8:00 a. m. Alemania VS. Japón

11:00 a. m. España VS. Costa Rica

2:00 p. m. Bélgica VS. Canadá (Caracol’ y ‘RCN’)

Jueves 24 de noviembre

5:00 a. m. Suiza VS. Camerún

8: 00 a. m. Uruguay VS. Corea del Sur (Caracol’ y ‘RCN’)

11: 00 a. m. Portugal VS. Ghana

2:00 p. m. Brasil VS. Serbia (Caracol’ y ‘RCN’)



Viernes 25 de noviembre

5.00 a. m. Galés VS. Irán

8:00 a. m. Qatar VS. Senegal

11:00 a. m. Países Bajos VS. Ecuador

2.00 p. m. Inglaterra VS. Estados Unidos (Caracol’ y ‘RCN’)

Sábado 26 de noviembre

El último mundial fue en el 2018, en el que la selección francesa se llevó el gran título Foto: iStock

5:00 a. m. Túnez VS. Australia

8: 00 a. m. Polonia VS. Arabia(Caracol’ y ‘RCN’)

11:00 a. m. Francia VS. Dinamarca

2:00 p. m. Argentina VS. México (Caracol’ y ‘RCN’)

Domingo 27 de noviembre

5: 00 a. m. Japón VS. Costa Rica

8:00 a. m. Bélgica VS. Marruecos (Caracol’ y ‘RCN’)

11:00 a. m. Croacia VS. Canadá

2:00 p. m. España VS. Alemania

Lunes 28 de noviembre

5:00 a. m. Camerún VS. Serbia

8:00 a. m. Corea del Sur VS. Ghana (Caracol’ y ‘RCN’)

11:00 a. m. Brasil VS. Suiza (Caracol’ y ‘RCN’)

2:00 p. m. Portugal VS. Uruguay

Martes 29 de noviembre

¿Quién se llevará la copa del mundo para esta edición 2022? Foto: iStock

10:00 a. m. Países Bajos VS. Qatar

10:00 a. m. Ecuador VS. Senegal

2:00 p. m. Gales VS. Inglaterra (Caracol’ y ‘RCN’)

2:00 p. m. Irán VS. Estados Unidos



Miércoles 30 de noviembre

10:00 a. m. Túnez VS. Francia (Caracol’ y ‘RCN’)

10:00 a. m. Australia VS. Dinamarca

2:00 p. m. Arabia VS. México

2:00 p. m. Polonia VS. Argentina

Jueves 01 de diciembre

10:00 a. m. Croacia VS. Bélgica

10:00 a m. Canadá VS. Marruecos

2:00 p. m. Japón VS. España (Caracol’ y ‘RCN’)

2:00 p. m. Costa Rica VS. Alemania

Viernes 02 de diciembre

10:00 a. m. Corea del Sur VS. Portugal

10:00 a. m. Ghana VS. Uruguay (Caracol’ y ‘RCN’)

2:00 p. m. Serbia VS. Suiza (Caracol’ y ‘RCN’)

2:00 p. m. Camerún VS. Brasil

