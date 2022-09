Khaled Al Suwaidi, miembro del Comité Organizador del Mundial de Catar

2022, ha manifestado a Efe que la disputa "por primera vez en la historia" de este torneo "en invierno favorecerá a las selecciones", ya que los futbolistas "llegarán más frescos" que en las ediciones estivales.

Al Suwaidi, que está en Sevilla durante la celebración del congreso 'World Football Summit' que tiene lugar en la capital andaluza, donde Catar 2022 participa con un expositor, ha asegurado que "el calendario futbolístico está demasiado apretado desde antes de la pandemia" de la covid-19, por lo que "los jugadores internacionales llegan cansados al final de la temporada".



El ejecutivo catarí espera "ver el mejor fútbol que se haya visto antes en un Mundial", debido a que "esta vez, los jugadores llegarán al torneo en su mejor momento de forma", mientras que "en los últimos grandes campeonatos, cuando los equipos pasan la fase de grupos, los futbolistas tienen las piernas pesadas".

Las fechas claves



Khaled Al Suwaidi no eludió responder a las dudas que suscita la observancia de los derechos humanos en su país, algo de lo que "se lleva hablando desde que

Catar ganó la candidatura para el Mundial en 2010" y que, "para ser honesto, debe decirse que ha sido muy útil para implementar cambios de todo tipo". "No solo por la Copa del Mundo.



Los equipos se preparan y los técnicos analizan las probables nóminas, que es la gran expectativa.



Los 32 equipos participantes tienen dos fechas que cumplir para la presentación del listado oficial.



El viernes 21 de octubre se entrega de lista de 35-55 futbolistas, con cuatro arqueros, y el lunes 14 de noviembre tendrán que dar los convocados definitivos.



