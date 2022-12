Este lunes 5 de diciembre los octavos de final seguirán su curso en el marco del Mundial de Qatar 2022. Japón vs. Croacia y Brasil vs. Corea del Sur serán los dos partidos claves que definirán las próximas llaves en el evento futbolístico más importante del año.



La apertura de la jornada estará a cargo de Japón, una selección que ha dado grandes sorpresas en la competencia -al vencer a Alemania y España, y terminar líder en su grupo- y que, entre otras cosas, busca llegar a cuartos de final por primera vez en su historia. Para lograrlo se enfrentará al equipo croata, el cual llega con un invicto difícil de superar

Brasil y Corea del Sur llegan para protagonizar, quizás, uno de los duelos futbolísticos más picantes y esperados por los aficionados durante esta jornada. Mientras que la selección dirigida por Tite cerró la fase de grupos con una sorpresiva derrota ante Camerún, el equipo coreano dio el batacazo al vencer 2 a 1 a Portugal.

(Lea también: Mundial de Qatar: Fifa revela los videos por los que validaron el gol de Japón).

El partido Japón vs. Croacia dará inicio a las 10 a.m. y Brasil vs. Corea del Sur será transmitido a las 2 p.m.

Noticia en desarrollo

Valeria Castro Valencia

Redacción Tendencias EL TIEMPO