El Mundial femenino de mayores arranca el próximo 20 de julio en Australia y Nueva Zelanda, y hay gran expectativa debido al crecimiento que ha mostrado a nivel mundial el fútbol femenino.

A pocos días del inicio del torneo, salió un informe de FIFPro, la asociación de futbolistas profesionales a nivel mundial, en el que revela las condiciones en las que han competido las selecciones que irán al Mundial Femenino.



La entidad encuestó a 362 futbolistas pertenecientes a las 32 selecciones que competirán en la cita orbital, entre ellas la colombiana.

En lo referente a la profesionalización, detectó que solo el 40% de las encuestadas dijo considerarse profesional, mientras que el 35% se ubicó en el escalón aficionado.



16 % dijo que se sentía semiprofesional y el 9 % restante no sabía en qué escalón podía ubicarse.



Otro dato registrado es que el 66% de las futbolistas encuestadas tuvieron que pedir permiso en un segundo trabajo para poder asistir al Mundial.



Al no competir de manera profesional en sus países, las jugadoras deben buscar otros trabajos para costear sus gastos.



El 29% de las jugadoras expresó, además, que no recibían ningún ingreso de parte de la selección para la que jugaban, incluidos viáticos.



Y hay más datos diferenciales con las selecciones masculinas. En temas de salud, el 66% siente que las instalaciones de recuperación física no están al nivel de la élite; el 54% no recibió revisión médica antes del Mundial; y el 39% no ha recibido apoyo en cuanto a salud mental.



Respecto a los premios económicos, el 93% expresó que creía que los premios por participar en los torneos de las confederaciones debería ser mayor.





