El Mundial Femenino es un evento que reunirá a las mejores selecciones, potenciando el deporte en este género. Sin embargo, a pocos días de arrancar el certamen orbital, surgió un grave escándalo, donde hay un combinado involucrado que participará en la competición a jugarse en Australia y Nueva Zelanda.



Se trata de la Selección de Zambia, en la cual se conocieron delicadas denuncias de abuso sexual. Todo radica en la información suministrada por el diario 'The Guardian', que recolectó las denuncias anónimas de varias futbolistas del elenco africano, sobre las conductas e insinuaciones sexuales del técnico Bruce Mwape.

Denuncia de acoso sexual y amenazas sacude Mundial Femenino

Bruce Mwape, DT de Zambia. Foto: EFE

“Si él (Mwape) quiere acostarse con alguien, le tienes que decir que sí. Es normal que el entrenador se acueste con las jugadoras de nuestro equipo”, aseguró una jugadora de Zambia que no quiso ser identificada en el artículo de 'The Guardian'.



Luego, una fuente que conoce a las jugadoras de la Selección de Zambia añadió: “Están siendo amenazadas con acciones punitivas si se atreven a decir algo. La Federación hace la vista gorda porque las mujeres han tenido buenos resultados. Es su manera de mostrar al público y las autoridades el éxito y la buena imagen. Pero detrás de escena, está muy feo”.



Consultada por las denuncias, la Federación de Fútbol de Zambia respondió que ayudará a investigar con las autoridades correspondientes.



“Aunque no tenemos registro de quejas oficiales de nadie sobre las acusaciones, consideramos que estas acusaciones son muy graves y hemos abierto una investigación sobre el asunto”, dijo Adrian Kashala, secretario de la Federación.



“Colaboraremos con el Servicio de Policía de Zambia y otras partes interesadas relevantes para tratar este asunto”, anunció.



Zambia women’s football team head coach Bruce Mwape accused of sexual misconduct. Story by @ed_aarons and @Romain_Molina https://t.co/GaZrhLiaUG — Guardian sport (@guardian_sport) July 8, 2023

