La selección colombiana tropezó con la debutante Marruecos en el último partido de la fase de grupos en el que las marroquíes se adelantaron con un gol de Anissa Lahmari en una segunda jugada tras un penalti (m.45+4’) que permite clasificarse para octavos a las dos selecciones y deja fuera por primera vez en la historia a Alemania.

La selección cafetera tenía un pie en octavos de final tras dar el golpe venciendo 2-1 a Alemania, la segunda mayor potencia del ranking FIFA, pero Nelson Abadía quería volver a sorprender al mundo en el estadio Rectangular de Perth.

(Colombia perdió el partido, pero ganó su grupo en el Mundial Femenino)(Selección Colombia: este es Jamaica, su próximo rival en el Mundial Femenino)

Alemania, dos veces consecutivas Campeona del Mundo (Estados Unidos 2003 y China 2007), ha caído eliminada por primera vez en la historia en la fase de grupos.



Las europeas necesitaban una victoria para asegurarse la clasificación para los octavos de final.



Sin embargo, no pudieron pasar del empate ante la República de Corea (1-1), en un duelo agónico hasta los minutos finales.

Los cruces

Colombia jugará contra Jamaica en la próxima fase, partido que se llevará a cabo el martes 8 de agosto a las 3 de la mañana, hora colombiana.



Los otros partidos:



Suiza vs. España

Países Bajos vs. Sudáfrica

Japón vs. Noruega

Suecia vs. Estados Unidos

Inglaterra vs. Nigeria

Austria vs. Dinamarca

Francia vs. Marruecos



(Catalina Usme no se quedó con nada y explotó con la derrota)



Deportes