La selección femenina de fútbol de Colombia pone en juego este martes en Melbourne su objetivo en el Mundial: "Jugar siete partidos de siete".

Está decidida a conseguir una histórica clasificación a cuartos de final ante una Jamaica aferrada a vivir otro capítulo épico y a tumbar con su fortaleza defensiva a otra selección sudamericana.



Las cafeteras dejaron atrás la derrota 1-0 ante Marruecos, que las hizo poner pies en tierra tras quebrar todos los pronósticos venciendo 2-1 a Alemania después de haber debutado en la cita orbital con una victoria 2-0 ante Corea del Sur.



Luego de clasificar como primera del Grupo H, para esquivar a Francia, la "Tricolor" sabe que llegó la hora de confirmar su momento y buscará de la mano de su estrella Linda Caicedo otro baño de gloria en el campeonato de Australia y Nueva Zelanda.



Esta será la segunda vez que Colombia dispute unos octavos de final en un mundial.

Los partidos

Los cuartos de final se disputarán desde este miércoles. Acá están los cruces con hora colombiana.



España vs. Países Bajos (Jueves 10 a la 8 pm.)

Japón vs. Suecia (viernes 11 a las 2:30 a.m.)​



Inglaterra vs. Colombia o Jamaica (Sábado 12 a las 5:30 a.m.)

Australia vs. Francia o Marruecos (Miércoles 9 a las 5 a,.m.)





