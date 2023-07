En el grupo H del Mundial femenino, Alemania, Colombia, Corea del Sur y Marruecos se miden primero por una constante: todos son subcampeones continentales. Luego, la diferencia la hacen la trayectoria de cada equipo y el peso histórico del fútbol femenino en la confederación a la que pertenece.



(Colombia vs. Irlanda: impactantes detalles de la pelea que habría acabado el amistoso).

Análisis del grupo de Colombia en el Mundial femenino

Colombia femenina. Foto: FCF

Alemania parte de entrada como la gran favorita a quedarse con el liderato de la zona, a pesar de perder dos de los últimos tres amistosos que disputó antes de la Copa (1-2 con Brasil y 2-3 con Zambia).



Dirigida por la exjugadora local Martina Voss-Tecklenburg desde el 27 de diciembre de 2018, la selección alemana ha vivido un proceso de renovación que hoy reúne a 9 jugadoras nacidas en el nuevo milenio y 14 de la última década del siglo XX con un objetivo: volver a ser campeona.



Desde 2016, cuando obtuvo su único oro en Juegos Olímpicos, la doble campeona del mundo (2003 y 2007), máxima ganadora de la Eurocopa femenina (ocho títulos), no ha podido levantar un trofeo de relevancia en la categoría absoluta. Su mayor éxito fue el subcampeonato en la Eurocopa del año pasado. Por eso, las palabras de la presentación de Voss-Tecklenburg cobran mayor sentido a pocas horas de que ruede la pelota en Australia: “Queremos volver a la cima del mundo”.



En la búsqueda del título, Alemania se aferra a la base del Wolfsburgo, campeón nacional y subcampeón vigente de la Liga de Campeones, que aporta 10 jugadoras, entre las que resalta la capitana y figura Alexandra Popp, veterana delantera que tuvo su consagración muy joven, en el Mundial Sub-20 que ganaron en casa en 2010.



(Además: DT de Irlanda relata pánico de sus futbolistas vs. Colombia: 'Temieron por sus cuerpos').

En el segundo escalón del grupo, al que en teoría debería aspirar Colombia, aparece Corea del Sur. El conjunto asiático viene de llegar a la final de la copa de su confederación por primera vez en la historia. Y lo hizo gracias al proceso que ha tenido el equipo de la mano del entrenador inglés Colin Bell, quien llegó al banco en 2019.



Desde el arribo del estratega británico, las jugadoras coreanas han ido adquiriendo un sentido táctico mayor que se retrata en el nivel de su liga local. No en vano, 18 de las 23 convocadas al Mundial hacen parte de equipos del torneo nacional.



Aunque pareciera que su peso no fuese mayor, Corea del Sur jugará su cuarto mundial, el tercero consecutivo. Y buscará llegar a los cuartos de final, pues ya logró alcanzar los octavos en la Copa de Canadá 2015, cuando perdió 0-3 contra Francia.

So-hyun Cho, capitana, participante en los dos torneos mundialistas anteriores y jugadora con más partidos en la historia de la selección, a sus 35 años, es la llamada a seguir.



(Siga leyendo: Aparece jugadora de Irlanda herida en partido vs. Selección Colombia: así está su salud).

Marruecos, la gran revelación de la última Copa de África, completa el grupo de las subcampeonas continentales.



Aunque por tradición sea el equipo menos fuerte de la zona, pues debuta en los Mundiales, el conjunto del país africano irrumpe ilusionado por el progreso que ha tenido desde noviembre de 2020 bajo la batuta del exjugador francés Reynald Pedros, recordado por ser el entrenador del poderoso Olympique de Lyon francés, entre 2017 y 2019.



Pedros, distinguido como el mejor entrenador del fútbol femenino por la Fifa en 2018, ha forjado un equipo que tiene 13 jugadoras compitiendo en Europa e hizo toda su preparación de este año contra selecciones del Viejo Continente (con excepción de mañana, cuando juega contra Jamaica).



El balance de dos victorias (3-0 a Eslovaquia y 2-0 a Bosnia y Herzegovina), dos empates (0-0 con Italia y Suiza) y dos derrotas (0-2 vs. Chequia y 0-1 vs. Rumania) certifica lo evidente: la pelea será dándola.

