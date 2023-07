Las mejores selecciones de fútbol femenino del mundo entrarán en acción el 20 de julio, cuando arranca el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La agencia francesa AFP seleccionó a cinco jugadoras a observar.

Alexia Putellas - España

Putellas, con su Balón de Oro. Foto: EFE

La volante ofensiva es considerada por muchos como la mejor futbolista del mundo.



Aficionada del Barça desde pequeña, la jugadora de 29 años se ha convertido en un icono del club de su corazón, y ha alcanzado la cima del fútbol como la primera jugadora en lograr dos Balones de Oro y dos títulos de jugadora UEFA y FIFA del año de forma consecutiva.



Alexia aúna creación y desborde para impulsar al Barcelona, con el que a lo largo de más de una década ha acumulado un abultado palmarés que incluye dos Champions, siete Ligas y siete Copas de la Reina.



También es la primera mujer en alcanzar 100 partidos con España, que echó de menos su creatividad y sus goles en la Eurocopa de 2022, cuando su selección perdió en cuartos de final ante la campeona Inglaterra. Putellas es una de las jugadoras españolas que ha exigido cambios en la selección, pero no se sumó a las 15 que el año pasado pidieron no ser convocadas en medio de las discrepancias con el entrenador Jorge Vilda y la dirigencia del fútbol español.



Linda Caicedo - Colombia

Linda Caicedo. Foto: FCF

A sus 18 años, la delantera colombiana Linda Caicedo alcanzó la élite del fútbol al fichar por el Real Madrid y se prepara para disputar su tercer Mundial en menos de 12 meses.



La joven de cabello tejido comenzó a descollar por su talento con la pelota en su Villagorgona natal, un caserío cercano a Cali. Hace menos de un año representó al creciente fútbol femenino colombiano en los Mundiales Sub-20 de Costa Rica y Sub-17 de India. Sus regates la llevaron al Real Madrid, y está catalogada como la jugadora menor de 20 años más destacada y, según los Globe Soccer Awards, la segunda mejor del mundo.

Megan Rapinoe - Estados Unidos

Megan Rapinoe. Foto: Archivo / EL TIEMPO

La atacante estadounidense es quizás la jugadora más reconocida internacionalmente en el fútbol femenino. Ha representado al combinado de su país 199 veces, anotado 63 goles y realizado 73 asistencias.



Ganó el Mundial dos veces y actualmente juega en Estados Unidos con el OL Reign.



A los 38 años, Rapinoe anunció recientemente que se retirará el término de la presente temporada, pese a continuar siendo el rostro del fútbol femenino para aficionados en todo el mundo. Fuera del campo, Rapinoe se pronuncia sobre numerosos temas que van más allá del deporte, incluyendo la política estadounidense y los derechos LGBTQ.

Keira Walsh - Inglaterra

Las jugadoras de la selección femenina de Inglaterra celebran su clasificación a una de las semifinales del Mundial de Francia. Foto: AFP

La esperanza inglesa de ganar su primer Mundial femenino sufrió con la lesión de varias jugadoras clave, por lo que esta mediocampista tendrá un papel aún más importante. Juega actualmente con el Barcelona, que la arrebató al Manchester City en septiembre por 400.000 libras (unos 509.000 dólares), un récord para una futbolista femenina.



Su capacidad de pase, lectura de juego y capacidad de recuperar el balón, Walsh fue clave para que la selección inglesa de Sarina Wiegman ganara la Euro en casa en 2022. Fue designada jugadora del partido cuando Inglaterra derrotó a Alemania 2-1 en la final de Wembley en tiempo extra.

Ada Hegerberg - Noruega

La noruega Ada Hegerberg ganó la liga, copa francesa y la Liga de Campeones con el Olympique Lyon. Foto: AFP

La prolífica goleadora noruega del Lyon francés fue la primera mujer en ganar el Balón de Oro, en 2018.



Su carrera con el combinado noruego ha sido inconstante, habiéndose retirado en 2017 de la selección al reclamar del trato desigual entre hombres y mujeres de parte de la federación noruega. Regresó el año pasado. La atacante de 27 años también ha padecido lesiones, pero estando en forma, es una de las mejores del mundo, con un promedio de más de un gol por partido con su club. Es la máxima goleadora de la Champions League femenina con 59 anotaciones.

