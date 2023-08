Más de 1,5 millones de entradas vendidas, cifra récord para la competencia; un impulso económico para las agencias de viajes que superó, según cifras oficiales, los 7.600 millones de dólares; un certamen absolutamente exitoso en su organización, un show de batacazos a los grandes favoritos en la cancha... ¡Una impecable alfombra roja fue el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023! No, no hay peros.

Hay destellantes decepciones como Alemania o Estados Unidos, hay certezas como las finalistas del torneo, España e Inglaterra; hay amores a primera vista como Australia y hay revelaciones entre las que se destaca Colombia, su técnica en perfecta armonía con su valentía y el picante de sus ruidosos hinchas, dándole vida a una pasión.

Y aun así la brecha sigue siendo insuperable: “Una de las cosas más frustrantes de esto es que las mujeres no puedan solo jugar, y tienen que estar siempre luchando y luchando. ¡Qué distinto sería si solo pudieran hacer lo que hacemos nosotros (los hombres): solamente jugar!”, lamentaba el exfutbolista y hoy analista británico Ian Wright. Malas noticias para él: eso ya no se resolverá en esta Copa del Mundo.



Y es una de no pocas preocupaciones tras una Copa Mundo que marcará el rumbo del desarrollo de una disciplina que ahora es un auténtico reto para la Fifa: el altísimo nivel de las jugadoras ya es un camino sin retorno que obliga a que, de una vez por todas, pasen de los empalagosos discursos a los avances reales y dejen de darle al fútbol femenino un tratamiento de aficionado, para reglamentar su ejercicio y hacer que su industria transnacional por fin incluya al otro género.

Espectáculo 3.0: la evolución de la parte física del fútbol femenino

Quizás la gran herencia de la exitosa Copa del Mundo de Oceanía sea la milla extra de las deportistas en la intensidad y el despliegue físico que cambió radicalmente el espectáculo ofrecido en los mundiales anteriores.



Hoy se juega a otra cosa, como reconoció Colin Bell, DT de Corea, tras perder 2-0 contra Colombia: “La gente necesita comenzar a escuchar. Necesitamos más intensidad en los entrenamientos y más intensidad en los partidos. Y las jugadoras deben llegar con un físico y una condición mucho más altos”. Eso fue justamente lo que consolidó el rendimiento de la Selección Colombia, que pasó de buscar victorias a pelear títulos, más allá del discurso: el nivel de concentración contra Alemania, de despliegue contra Corea y de sacrificio contra Inglaterra o Jamaica es calcado del de las potencias mundiales. ¡Qué tal que tuvieran más y mejor competencia local!

Linda Caicedo (18), en acción contra Jamaica. Foto: Joel Carrett. Efe

“Creo que todo ha mejorado en el fútbol femenino, en términos de calidad”, dijo el seleccionador de Dinamarca, Lars Sondergaard. “Cuando ves la Eurocopa del año pasado, las carreras de alta intensidad, los esprints, los uno contra uno, los duelos... cada vez es más difícil. También ves que los equipos están cada vez más parejos, incluso aquellos que no están clasificados tan alto ahora son muy buenos. Lo que significa que será más físico y el ritmo será cada vez más alto. Ha habido un desarrollo inmenso en esa parte del juego”.



La entrenadora finalista con las inglesas, Sarina Wiegman, agrega: “Deberíamos hablar de ‘fútbol físico’. Las demandas en el juego son más altas, eso significa que la intensidad del juego aumenta, pero cuando tienes la posesión del balón se trata de tomar decisiones, hacer lo correcto. Es absolutamente físico: eso se debe a que los jugadores están más en forma, pero también son más capaces con el balón”.

Sarina Wiegman y la Selección de Inglaterra. Foto: Dan Himbrechts y Neil Hall. Efe

El fútbol femenino se insertó en el espectáculo que tanta audiencia genera, resolvió su lentitud y desbloqueó el nivel que faltaba para cautivar a la audiencia. De ese tamaño es el reto de los directivos en todo el mundo, que hasta ahora estuvieron, por desdén o por conveniencia, siempre un nivel por debajo del de las futbolistas.



“La gente espera que equipos como Haití sean fáciles, y no es así. Haití fue probablemente uno de los equipos más duros contra los que he jugado en términos de velocidad en el contraataque. Los equipos de los que la gente no espera demasiado realmente han mejorado”, comentaba Keira Walsh, de Inglaterra, tras una apretada victoria 1-0.



¿Y por qué pasa eso...? “Si miras la inversión y las instalaciones y lo comparas con lo que teníamos hace cuatro o cinco años, el entrenamiento de las más jóvenes es mucho más en el gimnasio y no era así cuando nosotras empezamos. Así que, naturalmente, se progresa. Lo vimos en este Mundial”.



Ahí está el detalle. La aplanadora de la juventud no solo marca el ritmo que en Colombia reconocía Catalina Usme al afirmar que “las jovencitas que vienen tienen una personalidad, son unas berracas”, sino que es un mensaje para ‘veteranas’ como ella, que a los 33 años se ilusionan con jugar una Copa del Mundo más, pero que entienden que no lo lograrán de nombre, pues el nivel que imponen las chicas es tan retador como implacable. Así, justo o no, es el nuevo fútbol femenino.

Catalina Usme Foto: Efe

Le pasó nada menos que a Estados Unidos, cuatro veces campeón mundial, eliminado en octavos de final en Australia. Tras las lesiones de cuatro de sus estelares jugadoras, convocó a 14 jugadoras down under, como dicen los norteamericanos para referirse a los talentos jóvenes. Si bien encontrar el equipo en plena competencia resultó una barrera insuperable, hoy se dice que ese golpe puede ser un mazazo para las exitosas Megan Rapinoe o Julie Ertz, las primeras que hablaron del retiro, y hasta para otras viejas conocidas como Alex Morgan, Kelley O’Hara y Alyssa Naeher, según comenta la prensa de ese país.



Para muchas, la revancha está en los Juegos Olímpicos de París 2024: si no hay redención será momento de dar un paso al costado, un puñal al corazón de las experimentadas, pero, al final, un dolor necesario. El fútbol moderno no espera, no agradece, no perdona. Y eso no es futuro. Ese estricto e innegociable presente.



Jenny Gámez

Enviada especial de EL TIEMPO y Futbolred

Sidney (Australia)

